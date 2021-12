'Telefacts' brengt exclusief interview met Alec Baldwin over dodelijke schietpartij op filmset

Nu woensdag brengt 'Telefacts' een exclusief interview met de veelbekroonde Amerikaanse acteur Alec Baldwin over het fataal schietincident op de set van de western 'Rust'. Baldwin, naast acteur ook producent van de film, schoot op de set per ongeluk beeldregisseur Halyna Hutchins (42) dood.

Ook regisseur Joel Soeza (48) raakte door hetzelfde fatale schot ernstig gewond. Het geweer dat als rekwisiet diende bevatte geen losse flodders, maar een echte kogel. Baldwin hield zich na het incident ver weg van het publieke oog, maar vertelt nu in een exclusief interview aan ABC voor het eerst uitgebreid over het tragische ongeluk. 'Telefacts' zendt het interview uit.

In het emotionele interview zegt Baldwin dat het incident zijn leven in een nachtmerrie veranderde: 'Ik heb weken niet meer geslapen. Ik droom constant over het voorval en over geweren die overal afgaan. Ik ben in shock, verdrietig, en boos. Iemand is verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Ik weet niet wie, maar ik weet dat ik het niet ben. Ik zou mezelf iets aan doen als ik schuld zou dragen. Ik heb de trekker niet overgehaald, dat zou ik nooit doen als ik het wapen op iemand richt.'

Nochtans kwam Baldwin in een storm van kritiek terecht. 'Hij had het wapen moeten controleren', aldus Serge Svetnoy, de verantwoordelijke voor de belichting op set, die een rechtszaak tegen het productiehuis en Baldwin aanspande. Grote hamvraag blijft in ieder geval hoe een echte kogel in het geweer terechtkwam. Was Baldwin nalatig? Was de wapenverantwoordelijke onvoldoende ervaren? Leidden een hoge werkdruk en krap budget tot onveilige omstandigheden op de set? Of is er toch sprake van sabotage? Deze vragen houden ook Baldwin wakker en alle pistes komen aan bod tijdens het openhartige interview met de acteur.

