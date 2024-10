'Teen Titans Go!' neemt november over op Cartoon Network en HBO Max

Foto: © Cartoon Network/Day One MPM 2024

De nieuwste afleveringen van 'Teen Titans Go!' bevatten een spannende terugkeer van Raven naar haar mystieke thuiswereld, Azarath.

'Teen Titans Go!'

Vanaf zaterdag 12 november, elk weekend om 11.45 uur

In Seizoen 8, keert Raven terug naar Azarath om haar vader Trigon en haar oma Nana te helpen in hun familieboekwinkel. Tijdens haar verblijf leert ze bij over haar familie.

Zet je schrap voor het nieuwe seizoen van 'Teen Titans Go!' vanaf 12 november, elk weekend om 11.45 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Jellystone!'

Vanaf maandag 18 november, elke dag om 18.20 uur

Welkom in het stadje Jellystone - een charmante plek waar je favoriete Hanna-Barbera-personages samen leven, werken en spelen, maar tegelijkertijd kunnen ze het niet laten om elkaar steeds in de problemen te brengen.

Geniet vanaf maandag 18 november van de nieuwe afleveringen van 'Jellystone!' op Cartoon Network en HBO Max.

'Teen Titans Go! Stunt'

Zaterdag 30 november om 11.45 uur

De 400ste speciale aflevering van 'Teen Titans Go!' wordt uitgezonden op 30 november. Deze mijlpaal bekroont de lange reeks grappige avonturen van Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven. Kijk uit naar een leuke en chaotische aflevering, die deel uitmaakt van een 'Every Episode Ever'-marathon op Cartoon Network.

Bekijk de 400ste aflevering van 'Teen Titans Go!', zaterdag 30 november om 11.45 uur op Cartoon Network en HBO Max.