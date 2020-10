'Team Scheire' dinsdag met Greet en Pakize

Foto: Canvas - © VRT 2018

De West-Vlaamse Greet (Menen) heeft ondanks haar fysieke beperking nog steeds een zeer druk sociaal leven. Om zichzelf en haar rolstoel te beschermen, wil Greet graag een regenhoes voor haar en haar rolstoel.

Kan ingenieur Ronald iets bouwen om dit laatste obstakel naar meer zelfstandigheid weg te nemen?

Pakize (Brugge) is slechtziend en heeft problemen bij het nemen van de bus. Er is onvoldoende tijd om van bus tot bus te stappen en elk lijnnummer te vragen. Kan software architect Katrien een tool of app ontwikkelen om Pakize te helpen met het vinden van de juiste bus?

'Team Scheire', dinsdag 27 oktober om 21.15 uur op Canvas.