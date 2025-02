'Taboe' zondag met mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette

Deze week gaat Philippe Geubels op reis met vier mensen die leven met Gilles de la Tourette: Bram, Lotte, Els en Robbe. Wie aan tourette denkt, denkt vaak aan scheldende en/of vloekende mensen maar dat blijkt toch niet helemaal te kloppen.

Samen met Philippe ontdek je de vele misvattingen die nog rond dit thema bestaan en hoe moeilijk het is om met hun fysieke en vocale tics te leven. Ze gaan samen vissen, proberen elkaar te verslaan tijdens het karten en leren Philippe enkele tics aan.

De gasten:

Bram (30) werkt als vrijwilliger in Planckendael. Hij kreeg pas op zijn 18de de diagnose van Gilles de la Tourette. Hij heeft vooral motorische tics, die hij over de jaren heen heeft leren camoufleren door bijvoorbeeld veel te gesticuleren. Bram ontmoet in het vakantiehuis voor het eerst andere mensen met Tourette.

Els (46) is al 25 jaar samen met haar man, woont in Gent en is moeder van 3 tieners. Op haar 8 jaar krijgt ze haar eerste tic, één die ze nu bijna 40 jaar later nog heeft. Rond haar 17de, en vele doktersbezoeken later, volgt de diagnose van Tourette. Els heeft ondertussen leren leven met het syndroom maar draagt nog steeds een groot gevoel van schaamte met zich mee.

Robbe (23) heeft comorbide Tourette, ook wel Tourette plus genoemd. Dat is een ernstige vorm van Tourette die gepaard gaat met een andere aandoening, in het geval van Robbe is dat ADHD. Hij beweegt quasi constant met zijn nek en hoofd, heeft bijgevolg constant spierpijn en moet vaak naar de kiné. Daarnaast heeft Robbe last van intense aanvallen, die hem verhinderen om te werken en een normaal leven te leiden. Met zijn deelname aan Taboe wil Robbe tonen hoe het is om te leven met Gilles de la Tourette: vaak heel heftig maar toch met de nodige levensvreugde.

Lotte (20) heeft ook comorbide Tourette. In haar geval gaat dit gepaard met OCD, beter bekend als ‘dwangneurose’. De eerste tic kwam er toen ze 11 jaar oud was. Nu heeft ze vooral veel vocale tics, die regelmatig veranderen. Ze schaamt zich niet langer voor haar Tourette en laat het over zich heen gaan, wanneer mensen staren.

'Taboe', zondag 23 februari om 20.00 uur op VRT 1 en VRT MAX.