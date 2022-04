Sylvains zoon zit al 33 jaar in de Amerikaanse gevangenis voor dubbele moord in 'Alloo en tot ziens'

Donderdag gaat Luk Alloo in een nieuwe aflevering van 'Alloo en tot ziens' langs bij Sylvain. In 2017 nam Luk hem mee naar een Amerikaanse gevangenis waar zijn zoon Rudy levenslang opgesloten zat voor dubbele moord.

Het was een ontroerend weerzien, Sylvain zag zijn zoon immers voor het eerst in 27 jaar terug. Maar hoe gaat het nu met Sylvain? 'Het contact tussen mij en Rudy is fel verminderd, sinds mijn vrouw Janine aan kanker is gestorven. Ik probeer iets van mijn dagen te maken, maar de eenzaamheid is zeer moeilijk om dragen. Het gaat goed met Rudy, heb ik gehoord. Maar hij maakt geen kans om vrij te komen, in Amerika bestaat dat niet', vertelt hij emotioneel.

Verder gaat Luk opnieuw langs bij Kobe, die al jarenlang op de dienst palliatieve zorgen in het Jan Yperman ziekenhuis werkt. Luk bezocht hem twee keer voor zijn reeks 'Alloo in de Nacht'. Kobe hoopte ooit een muziekalbum te maken en dat is hem ondertussen gelukt. Luk bezoekt hem tijdens een optreden. Kobe vertelt: 'Mensen zijn nog niet doodverklaard als ze hier binnenkomen. Er mag gelachen worden, uiteraard is het stervensbegeleiding, en we moeten alles uit een dag halen.'

