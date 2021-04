Sven De Leijer en Jennifer Heylen in 'Popquiz'

Donderdag stelt presentator Matthijs van Nieuwkerk twee nieuwe bekende Vlamingen en twee duo's voor die in 'Popquiz' het beste van zichzelf geven. De deelnemende duo's worden bijgestaan door Sven De Leijer, tv-presentator en quizmaster.

Zijn troeven? 'Uitbeelden kan ik redelijk goed en ook dansen op het ritme.' Of dit écht een versterking voor het team betekent, valt nog af te wachten. Maar hij is ook dj en toerde jarenlang door Vlaanderen met zijn Discosluts. Dit kan dan weer wel een meerwaarde betekenen. Matthijs herinnert zich dat Sven publieksopwarmer was bij 'De Slimste Mens ter Wereld' waar hij zelf ooit aan deelnam. In datzelfde programma verbrak de beloftevolle actrice Jennifer Heylen het record van hoogste score ooit. Aan verbetenheid en enthousiasme geen gebrek bij haar. En dat gaat zodanig ver dat ze zelfs in de clinch gaat met de muzikale tandem Senne Guns en Laurens 'Lokko' Billiet wanneer zij volgens haar een 'totaal onherkenbare' intro spelen.

De kandidaten zijn Laura (28, Kapelle-Op-Den-Bos) en Joyce (30, Kampenhout), twee vriendinnen die graag quizzen. In de enige muziekquiz waar ze ooit aan deelnamen, eindigden ze voorlaatste, dus willen ze revanche nemen in Popquiz. Het tweede duo bestaat uit Gert (47, Kapellen) en Ben (21, Kapellen), vader en zoon die de liefde voor muziek delen. Gert heeft een zeer uitgebreide cd-collectie die hij graag met zijn zoon deelt. Ben gaat veel liever met zijn vader naar concerten en zelfs festivals dan met zijn vrienden en heeft een grote crush op Laura Tesoro.

'Popquiz' met Matthijs van Nieuwkerk, donderdag 29 april om 20.40 uur bij VTM.

