'Sturm der Liebe': week 7 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 14 februari 2022 - aflevering 3516

Tijdens de bruiloft loopt het mis: de deur van de kapel gaat niet open. Op weg naar de kapel wordt Maja's hoed door de wind op het dak van de alpenhut geblazen. Maja klimt het dak op, maar komt vast te zitten. Toevallig komt Florian langs en hij weet haar te redden. Robert beseft plots dat hij de bruidstaart vergeten is. Gelukkig kan Amelie helpen. Vanessa vindt dat ze zich niet moet voorbereiden op de wedstrijd. Alfons is het daar niet mee eens en vraagt hulp aan Michael.

Dinsdag 15 februari 2022 - aflevering 3517

Maja geniet van het huwelijksfeest en danst de hele nacht met Florian. Wanneer hij haar naar huis brengt, zoekt ze toenadering, maar Florian houdt de boot af. Cornelia is de hartjes vergeten waarmee ze de koninklijke suite wou versieren, Alfons gaat ze zoeken. Tijdens het feest kussen Selina en Christoph opnieuw. Ariane kan het niet verdragen dat haar beste vriendin verliefd is op haar aartsvijand. Vanessa beseft dat ze rustiger moet zijn als ze de wedstrijd wil winnen.

Woensdag 16 februari 2022 - aflevering 3518

Er ontstaat een conflict tussen Florian en Werner omdat er een wolf in de buurt rondzwerft. Werner wil het dier doodschieten, maar Florian wil daar absoluut niet van weten. Werner dreigt ermee Florian te ontslaan. Werner wil ook dat er weer yogalessen worden aangeboden in het Fürstenhof. Franzi en Tim nemen afscheid van het Fürstenhof en vertrekken naar Engeland. Ariane en Erik plannen een nieuw intrige tegen Christoph.

Donderdag 17 februari 2022 - aflevering 3519

Werner vernietigt de schenkingsakte van het bos en denkt dat het probleem daarmee opgelost is. Robert gaat echter op onderzoek uit en ontdekt dat de nakomelingen van Gerda Bergmüller recht hebben op het bos, en dat zijn Florian en Erik. Florian wil voorkomen dat de wolf wordt neergeschoten en probeert te bewijzen dat ze drachtig is. Rosalie keert terug van vakantie en is teleurgesteld, ze heeft meteen ruzie met Michael. Christoph probeert Selina tevergeefs te overtuigen dat hij geen geld van de stichting verduisterd heeft.

Vrijdag 18 februari 2022 - aflevering 3520

Ariane wil Selina en Christoph nog verder uit mekaar drijven, ze lokt een ruzie uit met Christoph en beweert dan dat hij haar geslagen heeft. Christoph schreeuwt zijn onschuld uit, maar Selina weet niet wie ze moet geloven. Robert legt Florian en Erik uit dat hun grootmoeder destijds een stuk bos in haar bezit had. Erik gaat meteen naar Werner en eist het bos op. Rosalie ergert zich aan het feit dat Michael alles zo serieus neemt en ze neemt een beslissing.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur (wisselend) op VTM 2.

