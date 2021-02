'Sturm der Liebe': week 7 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 15 februari 2021 - aflevering 3256

Denise en Joshua besluiten om samen naar Parijs te gaan. Ze beseffen echter niet dat Annabelle haar moordlustig plan tot een goed einde wil brengen. Hoewel hun toekomst samen onzeker is, genieten Valentina en Fabien van elkaars gezelschap. Henry's moeder Marianne komt op bezoek en Jessica hoopt een goede indruk te maken. Marianne is helemaal niet enthousiast over de nieuwe vriendin van haar zoon en ze besluit om langer in Bichlheim te blijven.

Dinsdag 16 februari 2021 - aflevering 3257

Annabelle slaagt erin ongemerkt het appartement van Denise binnen te dringen. Werner is in een goede bui en dat irriteert Christoph. Hij wil dat Linda Werner uithoort, maar dat plan mislukt. Jessica treft Henry en zijn moeder aan die gezellig zitten te ontbijten. Lucy is op zoek naar een nieuwe uitdaging en is in de wolken wanneer Paul een nieuwe job heeft voor haar.

Woensdag 17 februari 2021 - aflevering 3258

Denise is spoorloos verdwenen en iedereen weet dat er maar één iemand verantwoordelijk voor kan zijn: Annabelle. Terwijl Joshua op zoek is naar haar, vinden Christoph en Werner het dagboek van Annabelle. Marianne probeert Henry ervan te overtuigen dat Jessica alleen op zijn geld uit is. Lucy maakt een advertentie voor de opening van Linda's café. Paul vindt het ontwerp niet goed en ze krijgen ruzie.

Donderdag 18 februari 2021 - aflevering 3259

Het wraakplan van Annabelle loopt danig uit de hand. Terwijl Joshua zijn leven riskeert om Denise te redden, gaat Christoph achter Annabelle aan. Natascha vraagt Fabien om in te vallen voor de hotelpianist, die op het laatste moment heeft afgezegd. Marianne merkt Fabien op terwijl hij piano speelt voor de hotelgasten en doet hem een interessant voorstel.

Vrijdag 19 februari 2021 - aflevering 3260

Boris merkt dat zijn vader iets verbergt en gaat de confrontatie met hem aan. Franzi en Lucy praten over mannen, maar Lucy verzwijgt haar echte gevoelens. Valentina keert opgelucht terug naar het Fürstenhof, samen met Eva en Robert. Fabien belooft haar altijd aan haar kant te staan. Michael gaat sporten met Paul, maar dat verloopt niet zoals gepland.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!



Sturm der Liebe op tv Clara voelt zich schuldig over wat er is gebeurd in de hut. David is blind. Desirée denkt dat het aan het gekleurde water ligt waarmee Anja haar grap uithaalde. Werner wil Susan imponeren. Clara maakt een moeilijke beslissing. De dokters hebben nog niet gevonden hoe het komt dat David blind is geworden. Alfons, Hildegard en André krijgen een bod op de brouwerij. Clara maakt een moeilijke beslissing. De dokters hebben nog niet gevonden hoe het komt dat David blind is geworden. Alfons, Hildegard en André krijgen een bod op de brouwerij. David krijgt goed nieuws. Susan probeert de ruzie tussen de broers op te lossen. Susan en Werner groeien dichter naar elkaar toe, maar ook Charlotte heeft nog steeds gevoelens voor Werner. Denise en Joshua besluiten om samen naar Parijs te gaan. Ze beseffen echter niet dat Annabelle haar moordlustig plan tot een goed einde wil brengen.



Lees ook: