'Sturm der Liebe': week 6 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 8 februari 2021 - aflevering 3251

Eva wil niet onder druk gezet worden door Christoph, maar Robert maakt haar duidelijk dat ze geen kant uit kunnen. Linda is aangedaan door het voorstel van André om de bakkerij over te nemen. Ze weigert echter, want het voelt verkeerd om in Bichlheim te blijven als haar broer haar daar niet wil hebben. Wat later staat ze toch terug voor de bakkerij. Is ze van mening veranderd?

Dinsdag 9 februari 2021 - aflevering 3252

Wanneer Linda een verzwakte Christoph probeert te helpen in de fitnessruimte, ontstaat er al snel een ruzie tussen broer en zus. Linda brengt pijnlijke herinneringen naar boven die Christoph al lang probeerde te verdringen. Na een dronken avond biedt Paul zijn excuses aan. Franzi gaat naar de dartsavond in de Bräustüberl en slaat aan het flirten. Er wordt in Bichlheim gelachen met de burgemeester. Jessica neemt het voor hem op.

Woensdag 10 februari 2021 - aflevering 3253

Christoph vindt dat Linda onzin uitkraamt en gooit haar buiten. Annabelle en Werner komen tot een akkoord over de aandelen. Het geld moet echter contant en persoonlijk overhandigd worden. Werner helpt Linda bij de contractonderhandelingen voor de bakkerij. André denkt nog steeds dat zijn broer interesse heeft in Linda. Denise bereidt een tentoonstelling in het Fürstenhof voor en krijgt erg goed nieuws.

Donderdag 11 februari 2021 - aflevering 3254

Joshua ziet een langeafstandsrelatie met Denise niet meteen zitten. Denise vraagt de kunstverzamelaar om met Joshua te praten. Terwijl hij op date is met Linda, krijgt André te horen dat hij in de jury van een kookwedstrijd mag zetelen. Hiervoor moet hij vakantie nemen, maar Hildegard is al afwezig. Denise vraagt Lucy of ze haar huurcontract wil overnemen als ze naar Parijs gaat. Lucy is enthousiast en vraagt Franzi meteen om bij haar in te trekken.

Vrijdag 12 februari 2021 - aflevering 3255

Denise en Joshua besluiten om samen naar Parijs te gaan. Ze beseffen echter niet dat Annabelle haar moordlustig plan tot een goed einde wil brengen. Hoewel hun toekomst samen onzeker is, genieten Valentina en Fabien van elkaars gezelschap. Henry?s moeder Marianne komt op bezoek en Jessica hoopt een goede indruk te maken. Marianne is helemaal niet enthousiast over de nieuwe vriendin van haar zoon en ze besluit om langer in Bichlheim te blijven.

