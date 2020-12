'Sturm der Liebe': week 52 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 21 december 2020 - aflevering 3216

Denise en Joshua zijn geschokt wanneer ze horen wat Annabelle gedaan heeft. Annabelle weet Christoph aan haar kant te krijgen, maar hij ontdekt dat zijn dochter niet eerlijk geweest is tegen hem. Valentina is dolgelukkig omdat ze denkt dat haar ouders zich eindelijk verzoend hebben. Alfons en Hildegard wagen zich aan een puzzel van 1000 stukjes, maar al gauw komt het tot meningsverschillen.

Dinsdag 22 december 2020 - aflevering 3217

Christoph is geschokt wanneer hij verneemt hoe hard Annabelle hem bedrogen heeft en hij gooit haar het huis uit. Annabelle is wanhopig en ziet geen uitweg. Op haar verjaardagsfeestje beseft Valentina dat haar ouders niet eerlijk zijn geweest tegen haar. Ze is ontroostbaar en verdwijnt van haar eigen feestje. Alfons gaat helemaal op in het puzzelen, een beetje te veel naar de zin van Hildegard.

Woensdag 23 december 2020 - aflevering 3218

Henry treft Christoph gewond aan en probeert hem te helpen. Denise is geschokt wanneer ze hoort over het ongeluk van Christoph en ze haast zich naar het ziekenhuis. Alfons kan de puzzel niet loslaten, het laatste stukje ontbreekt nog. Romy en Paul krijgen opnieuw slecht nieuws. Romy wil hun huwelijk opnieuw uitstellen, maar zal Paul wel akkoord gaan?

Donderdag 24 december 2020 - aflevering 3219

De toestand van Christoph gaat snel achteruit. Michael stelt een riskante operatie voor, maar heeft daar wel toestemming van de familie voor nodig. Denise gaat akkoord, maar Annabelle probeert stokken in de wielen te steken. Er zit een marter op de zolder van de familie Sonnbichler. Henry raadt aan om het zwangere dier niet weg te jagen, maar dat is buiten Jessica gerekend. Valentina is blij dat haar gezin weer samen is.

Vrijdag 25 december 2020 - aflevering 3220

Het is nog steeds niet duidelijk wie Christoph heeft aangereden. Intussen snuffelt Annabelle door de dossiers van Christoph en ze wordt betrapt door Denise. Henry heeft een discussie met Alfons over de marter. Romy benoemt Lucy tot haar huwelijksplanner. Paul zegt al lachend dat hij niet gelooft dat het huwelijk nog zal doorgaan, maar Lucy begrijpt dit helemaal verkeerd.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

