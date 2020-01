'Sturm der Liebe': week 5 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 27 januari 2020 - aflevering 2981

Eva krijgt steun van Christoph. Robert en Werner zijn niet blij dat ze hulp van hun aartsvijand moeten aanvaarden. Alicia vraagt Christoph om geen wraak te nemen op Alfons. Viktor is verbaasd dat Boris zijn geheim niet verklapt heeft. Paul en Romy brengen de dag door aan het meer. Romy moet studeren voor een examen en Paul wil haar helpen.

Dinsdag 28 januari 2020 - aflevering 2982

Xenia is nog steeds vastbesloten het huwelijk van Michael en Natascha om zeep te helpen en schakelt tenniscoach Jochen in. Paul doet er alles aan om het weer goed te maken met Romy. Hij wil er ook alles aan doen om haar te helpen slagen voor haar examen. Jessica gaat de brouwerij binnen.

Woensdag 29 januari 2020 - aflevering 2983

Ondanks de inspanningen van Natscha kan Michael haar toch niet vergeven. Xenia biedt hem een troostende schouder en gaat nog een stap verder. Jessica blijft liegen, maar Alfons en Hildegard trekken de hele situatie in twijfel. Christoph wil weten wie Alicia heeft geholpen en hij laat haar schaduwen.

Donderdag 30 januari 2020 - aflevering 2984

Christoph krijgt schokkend nieuws en neemt drastische maatregelen om het probleem op te lossen. Een verzoening tussen Michael en Natascha lijkt onmogelijk. Xenia lijkt haar doel te bereiken. Fabien plant intussen een verrassing voor Valentina en krijgt hulp van Robert.

Vrijdag 31 januari 2020 - aflevering 2985

Xenia snapt niet wat er gebeurt wanneer Christoph het probeert bij te leggen met zijn ex-vrouw. Michael beseft dat hij te ver is gegaan. Hij wil zich verontschuldigen bij Natascha, maar komt te laat. Joe hoopt op een baan in de fitnessruimte van het Fürstenhof. Jessica wil het imago van de brouwerij verbeteren, maar Alfons is niet enthousiast over haar idee.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!