'Sturm der Liebe': week 47 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 16 november 2020 - aflevering 3191

Denise krijgt een zeer interessante werkaanbieding in Sevilla. Henry ziet het zitten om haar naar Spanje te vergezellen, maar dat doet Denise net twijfelen. Is Henry echt de man met wie ze haar toekomst wil doorbrengen? Jessica kan niet geloven dat Bela haar heeft afgewezen en ze is gefrustreerd. Valentina hoopt haar ouders weer bij elkaar te brengen op de theatervoorstelling. Lucy heeft geldproblemen, maar verbergt dit voor Romy.

Dinsdag 17 november 2020 - aflevering 3192

Het komt tot een confrontatie tussen Henry en Joshua. Romy is boos op Paul. Lucy krijgt steeds meer interesse in Robert. Henry is diep gekwetst door de beslissing van Denise. Aangemoedigd door Annabelle, geeft hij Joshua de schuld van alles. Paul wil deelnemen aan een triatlon, waardoor Romy voor Luna zal moeten zorgen. Lucy spreekt met Robert af om het evenement te bespreken.

Woensdag 18 november 2020 - aflevering 3193

Lucy lijkt een goede invloed te hebben op Robert en Werner is blij om zijn zoon te zien openbloeien. Robert zelf heeft echter niet door dat Lucy meer voelt voor hem. Valentina is bereid om heel wat op te offeren voor haar moeder. Denise hoort dat Joshua in het ziekenhuis ligt.

Donderdag 19 november 2020 - aflevering 3194

Denise heeft besloten om de jobaanbieding in Spanje niet aan te nemen. Ze wil in Bichelheim blijven en begint haar appartement opnieuw in te richten. Joshua komt haar helpen en al snel groeien ze opnieuw naar elkaar toe. Eva wil zich niet meer in zelfmedelijden wentelen en wil positief naar de toekomst kijken.

Vrijdag 20 november 2020 - aflevering 3195

In een opwelling gaan Joshua en Denise naar het meer. Ze brengen daar enkele romantische uurtjes door, tot ze iemand om hulp horen roepen. Robert interpreteert Lucy's gedrag helemaal verkeerd. Michael krijgt een fantastische carrièrekans, maar moet daarvoor zijn privéleven opzij zetten.

