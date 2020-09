'Sturm der Liebe': week 39 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 21 september 2020 - aflevering 3151

Annabelle stookt Denise op tegen Werner. Paul stelt Jessica voor een ultimatum. Annabelle weet Denise toch te overtuigen om het aanbod van Christoph te aanvaarden. Valentina ontdekt dat Joshua een geheim heeft. Ze is nieuwsgierig, maar Joshua wil niets lossen. Paul is geschokt door het bedrog van Jessica en reageert woedend.

Dinsdag 22 september 2020 - aflevering 3152

Het botst tussen Joshua en Denise. Eva wil geen hulp van Christoph. Jessica staat voor heel wat nieuwe problemen. Robert maakt zich zorgen over Eva. Romy is geschokt wanneer ze ziet hoe hard Paul is voor Jessica. Om Paul te tonen dat ze echt berouw heeft, besluit Jessica een belangrijke stap te zetten.

Woensdag 23 september 2020 - aflevering 3153

Joshua doet een bekentenis aan Denise. De familie Saalfeld maakt zich zorgen om Eva. Christoph verrast de familie Sonnbichler. Er is een uitspraak over de voogdij over Luna. Denise begrijpt de impulsieve reactie van Joshua niet. Eva is plots verdwenen. Alfons heeft een probleem met de starter van zijn motor. Hij is verbaasd wanneer Christoph z'n hulp aanbiedt.

Donderdag 24 september 2020 - aflevering 3154

Iedereen in het Fürstenhof maakt zich zorgen over Eva. Zullen de gevolgen van haar trauma fataal zijn? Henry ziet Joshua als zijn rivaal. Denise verzekert Henry echter dat hij de enige is voor haar. Annabelle roept Tina terug naar het Fürstenhof. Natascha is verdrietig en zoekt afleiding. Ze stort zich samen met André in het nachtleven van München.

Vrijdag 25 september 2020 - aflevering 3155

Annabelle ontdekt het geheim van Joshua. Eva neemt Alfons in vertrouwen. Romy ontmoet een vriend. Annabelle ontdekt dat Joshua verliefd is op Denise en ze is woedend. Eva heeft het nog steeds moeilijk en Christoph is de enige die haar kan begrijpen. Het avondje uit van Natascha en André eindigt in een schandaal.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

