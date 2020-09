'Sturm der Liebe': week 38 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 14 september 2020 - aflevering 3146

Er is steeds minder hoop dat Eva en Christoph op tijd gevonden zullen worden. Valentina kan de droom van Eva niet uit haar hoofd zetten. Wou haar moeder haar iets vertellen? Joshua en Henry proberen Denise te steunen. Henry kan echter moeilijk verbergen dat hij teleurgesteld is. Paul en Jessica besluiten aan hetzelfde zeel te trekken, maar Michael reageert helemaal anders dan verwacht.

Dinsdag 15 september 2020 - aflevering 3147

Denise, Joshua en Robert besluiten zelf op zoek te gaan naar de vermisten. Jessica wil bewijzen dat ze verantwoordelijk is. Zal ze iedereen kunnen overtuigen? Werner is het beu dat Annabelle hem onder druk blijft zetten en hij smeedt een plan met André. Maar al snel loopt het mis.

Woensdag 16 september 2020 - aflevering 3148

Christoph is terug in het Fürstenhof en lijkt een heel andere man. Denise en Boris maken zich zorgen over hun vader. Annabelle is er echter van overtuigd dat hij snel weer de oude zal zijn. Jessica komt Marco Krum tegen op straat en ziet haar kans. Tina is te laat en André stelt haar voor om haar met de auto van Michael naar de luchthaven te brengen.

Donderdag 17 september 2020 - aflevering 3149

Henry weet Denise te verrassen. Christoph en Eva proberen hun ervaringen achter zich te laten. Denise en Henry brengen samen tijd door. Christoph besluit een oude hobby op te pikken. Om het goed te maken, moet André eten maken voor baby Luna. Vol enthousiasme gaat hij aan de slag.

Vrijdag 18 september 2020 - aflevering 3150

Christoph is niet meer geïnteresseerd in het Fürstenhof en neemt een beslissing. Paul vindt een brief die Natascha in een slecht daglicht stelt en gaat ermee naar Michael. Die wil de volledige waarheid horen van zijn vrouw. Joshua hoort toevallig een gesprek tussen Jessica en Henry en trekt verkeerde conclusies.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!