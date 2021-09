'Sturm der Liebe': week 36 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 6 september 2021 - aflevering 3401

Bela wil de avond met Lucy doorbrengen, maar zij heeft tijd voor zichzelf nodig. Het doet haar pijn dat ze haar gevoelens voor Paul niet kan uitschakelen. Wanneer Steffen hoort dat een voormalige collega is omgekomen bij een ongeval, denkt hij dat Grükon hierachter zit. Vanessa vindt de trouwring van Robert en geeft hem terug. Christoph praat met Linda over het vreemde gedrag van Ariane.

Dinsdag 7 september 2021 - aflevering 3402

Tim ontmoet een jonge vrouw in de stallen. Franzi heeft toch een manier gevonden om Steffens oude bedrijf aan de schandpaal te nagelen. Lucy wil zich meer op Bela focussen. Ze hebben samen zoveel plezier dat ze Paul even uit haar hoofd kan zetten. André geeft geen gehoor aan de vraag van Pauline en hij laat Robert extra werken in de keuken. Hierdoor kan hij meer tijd doorbrengen met Linda.

Woensdag 8 september 2021 - aflevering 3403

Het artikel over het vroegere bedrijf van Steffen is verschenen en Franzi is trots op hem en het feit dat hij eindelijk eerlijk is. Amelie ontdekt dat Tim polo speelt en ze vraagt hem om het haar ook te leren. Paul merkt dat Lucy afstand neemt en hij vreest dat hij een goede vriendin kwijt is. Tim vermoedt dat ze zich zo gedraagt omdat ze echt gevoelens heeft voor hem. Vanessa geeft Robert bokstips.

Donderdag 9 september 2021 - aflevering 3404

Steffens grootste angst komt uit wanneer hij Franzi bewusteloos in de kelder aantreft. Hij vermoedt dat Grükon hierachter zit. Bela hoort hoe Vanessa aan André vertelt dat ze denkt dat Paul verliefd is. Bela vreest meteen het ergste. Om haar niet te verliezen, overweegt Bela om Lucy ten huwelijk te vragen. Amelie vertrouwt Pauline toe dat ze al lang niet gegeten heeft en dat ze in haar auto slaapt. Christoph heeft geld nodig en gaat aan de slag in de bakkerij van zijn zus.

Vrijdag 10 september 2021 - aflevering 3405

André raadt Bela af om Lucy nu al ten huwelijk te vragen. Bela maakt zich nog meer zorgen wanneer hij hoort dat Paul een liefdesbrief voor Lucy heeft geschreven. André verheugt zich op een leuke avond met Linda, maar Dirk dwarsboomt zijn plannen. Michael kan voorkomen dat het opnieuw tot een confrontatie komt tussen Steffen en Tim. Amelie kookt voor Vanessa en de twee vrouwen kunnen het meteen goed vinden met elkaar.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur op VTM 2.

