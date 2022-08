'Sturm der Liebe': week 34 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 22 augustus 2022 - aflevering 3650

Selina maakt Ariane duidelijk dat haar vriendschap niet te koop is, maar moet dan toch een beroep doen op haar om Cornelius te helpen. Wanneer Ariane verneemt dat Erik een romantisch diner plant voor hen, kan ze het niet over haar hart krijgen om hem aan te geven bij de politie. Er zijn problemen op de ranch, dus moet Hannes binnenkort naar Amerika. Wanneer hij ziet hoe teleurgesteld Maja is, besluit hij toch te blijven.

Dinsdag 23 augustus 2022 - aflevering 3651

Erik kan de druk van Florian niet meer aan en hij besluit zich bij de politie te gaan aangeven. Wat later wordt Cornelius vrijgelaten. Alfons wil Hildegard niet onnodig ongerust maken en vertelt haar niet dat hij een reisje met de motor gaat maken. Maar dan komt Hildegard vroeger dan verwacht terug uit Londen. Robert en Michael willen hun wederhelften verrassen en ze spreken samen af in het park.

Woensdag 24 augustus 2022 - aflevering 3652

Florian probeert met Maja te praten en ze beweert dat er niets aan de hand is tussen haar en Hannes. Ook Hannes merkt dat Maja iets voor hem verbergt en hij gaat de confrontatie aan. Werner, Hildegard en André doen hun best om het verblijf van Ilona zo aangenaam mogelijk te maken. Michael denkt dat Rosalie haar oude job in de bar van het hotel terug wil. Hij besluit met Robert te gaan praten.

Donderdag 25 augustus 2022 - aflevering 3653

Ariane betaalt de borg voor Erik en hij keert met een enkelband terug naar het Fürstenhof. Maja geeft toe dat ze nog steeds gevoelens heeft voor Florian, maar ze ziet enkel een toekomst met Hannes. Werner merkt dat Hildegard Alfons mist en hij nodigt haar uit voor een filmavondje in zijn appartement. Werner worstelt met het verzoek van Ilona en vraagt raad aan Robert.

Vrijdag 26 augustus 2022 - aflevering 3654

Hildegard maakt zich zorgen om Alfons die met de motor op de terugweg is van Rome. Dan krijgt ze een telefoontje van de Italiaanse politie. Erik is geschokt door het verraad van Ariane en hij maakt het uit. Hij moet bovendien het Fürstenhof verlaten en heeft geen idee waar hij naartoe moet. Omdat hij Selina en Erik niet meer wil zien, besluit Cornelius terug naar Engeland te gaan. Michael twijfelt aan het nut van de dure workshop die Rosalie wil volgen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 15.10 uur (wisselend) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!