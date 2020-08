'Sturm der Liebe': week 33 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 10 augustus 2020 - aflevering 3121

Annabelle gaat in de clinch met Werner. Joshua denkt dat Henry geen open kaart speelt met Denise. Bedriegt hij haar echt met een andere vrouw? Denise ontdekt waar het tweede stuk van het schilderij verborgen kan liggen en ze gaat samen met Joshua op zoek. Eva keert eerder dan verwacht terug van Roemenië. Valentina is blij dat Fabien terug thuis is. Michael gaat ervan uit dat zijn zoon nu opnieuw naar school zal gaan, maar Fabien heeft andere plannen.

Dinsdag 11 augustus 2020 - aflevering 3122

Annabelle heeft het moeilijk en verdrinkt haar zorgen. Dronken onthult ze haar groot geheim aan Jessica. Zal Eva de waarheid over Christoph ontdekken, of trapt ze in zijn val? Michael vreest dat Fabien met zijn plannen zijn toekomst om zeep helpt. Tina en Romy overwegen om stappen te ondernemen en krijgen daarbij hulp van Ragnar. Maar is hij wel helemaal eerlijk tegen hen?

Woensdag 12 augustus 2020 - aflevering 3123

Joshua en Denise vinden eindelijk het doek waarnaar ze al zo lang op zoek zijn. Het geheim van Annabelle dreigt aan het licht te komen en dat kan ze niet zomaar laten gebeuren. Valentina kan Fabien ervan overtuigen toch opnieuw naar school te gaan. Henry heeft Ragnar door en probeert Tina te waarschuwen.

Donderdag 13 augustus 2020 - aflevering 3124

Joshua vecht tegen zijn gevoelens voor Denise. Een gesprek tussen Eva en Christoph schiet Robert in het verkeerde keelgat. Hij is jaloers en gaat de confrontatie aan met Eva. Henry is het niet eens met Ragnar. Alfons wil Tina een warm drankje brengen omdat het buiten koud is, maar al snel ontstaat er een groot misverstand.

Vrijdag 14 augustus 2020 - aflevering 3125

Christoph denkt dat er iets mis is met Denise en vraagt haar om eerlijk te zijn tegen hem. In tranen vertelt ze hem wat er haar dwarszit. Het misverstand van Alfons raakt opgelost, maar heeft wel gevolgen. Michael en Natascha hebben een babysitter nodig en schakelen Jessica in. Terwijl ze voor het kleine meisje zorgt, maakt ze een grote fout.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

