'Sturm der Liebe': week 24 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 13 juni 2022 - aflevering 3600

Ariane gaat wandelen en denkt aan Karl wanneer ze langs het meer loopt. Ze heeft er veel spijt van dat ze hem vermoord heeft en wanneer Erik haar belt, stort ze in. Maja zoekt afleiding en werkt verder aan haar hoeden. Max probeert nog steeds het varkentje te kopen. Florian ziet zijn broer aan de bar zitten en gaat met hem praten. Erik vertelt hem dat Ariane ziek is en dat hij nu pas beseft hoeveel ze voor hem betekent.

Dinsdag 14 juni 2022 - aflevering 3601

Florian probeert met Maja te praten, maar zij wil dat hij uit haar leven blijft. Vanessa ontkent dat George met haar flirt. Dan vraagt hij haar om mee te werken aan een commercial. Vanessa zegt ja, maar weet niet dat ze hem zal moeten kussen. Nadat Erik Ariane heeft gered, informeert hij bij Michael naar haar toestand. Christoph wil van Werner weten waarom André zonder te verwittigen op bedevaart is vertrokken.

Woensdag 15 juni 2022 - aflevering 3602

Max leest het script van de reclamespot en ziet dat Vanessa en Georg moeten kussen. Hij vertrekt meteen naar de set. Hij wil niet dat Vanessa iets tegen haar zin doet. Florian hoort van Max dat hij een datingprofiel voor hem heeft aangemaakt. Erik bekent aan Ariane hoeveel ze voor hem betekent. Wanneer Selina hen later samen ziet, voelt ze zich bedrogen. Robert en Cornelia hebben moeite met het vinden van een geschikt appartement.

Donderdag 16 juni 2022 - aflevering 3603

Max beseft dat hij zichzelf altijd voor de gek heeft gehouden: hij voelt veel meer voor Vanessa dan vriendschap. Net wanneer hij haar zijn gevoelens wil duidelijk maken, ziet hij haar samen met Georg bij de alpenhut. Erik en Ariane proberen te genieten van de tijd die ze nog samen hebben. Shirin wil meer mannelijke volgers voor haar vlog en ze schakelt Florian in. Alfons en Hildegard merken dat Cornelia zich zorgen maakt over Eva en ze proberen haar gerust te stellen.

Vrijdag 17 juni 2022 - aflevering 3604

Selina ontdekt dat Ariane een hersentumor heeft en is helemaal overstuur. Ze vertelt Christoph dat Ariane's enige hoop een natuurgeneeskundige is. Max wil Vanessa vertellen wat hij voor haar voelt en hij bedenkt een plan. Hij wil haar meenemen naar een concert van haar favoriete band, maar dat is buiten Georg gerekend. Hildegard is teleurgesteld wanneer er geen kaartjes meer zijn voor een dansfeest in Krauting.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 15.30 uur (wisselend) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!