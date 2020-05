'Sturm der Liebe': week 23 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 1 juni 2020 - aflevering 3071

Alfons gelooft zijn ogen niet. Xenia kust Christoph in de lift. Wat is er aan de hand? Denise vindt een mysterieus schilderij. Joshua en Denise ontmoeten elkaar op het hooizolderfestival in de Bräustüberl. Natascha verwerpt het voorstel van Michael. André vindt dat ze harteloos is, maar Natascha laat niet zomaar op haar kop zitten.

Dinsdag 2 juni 2020 - aflevering 3072

Boris gaat ervan uit dat Christoph Xenia wilde vermoorden. Natascha is bereid om tijdelijk voor Felicita te zorgen, maar onder één voorwaarde. Een ongelukkige formulering van André doet Alfons nadenken. Moet hij zich zorgen maken over Werner? Denise werkt aan een oud schilderij met een officier die erg op Joshua lijkt.

Woensdag 3 juni 2020 - aflevering 3073

Jessica heeft last van een slecht geweten, maar Annabelle is vastberaden hun plan door te zetten. Denise praat met Christoph over Xenia. Hildegard vertelt Alfons waarom Werner zich zo vreemd gedraagt. Alfons is hier niet over te spreken en gaat de confrontatie aan met zijn leidinggevende.

Donderdag 4 juni 2020 - aflevering 3074

Xenia en Christoph brengen samen de nacht door. Xenia wil dat hij zijn liefde voor haar bewijst. Denise en Joshua werken samen en groeien naar elkaar toe. Maar dan keert Annabelle terug van vakantie. Na een ruzie zet Tobias de eerste stap naar Boris. Werner kampt met liefdesverdriet. André probeert hem af te leiden.

Vrijdag 5 juni 2020 - aflevering 3075

Werner neemt Valentina in vertrouwen. Ze weet meteen hoe ze haar grootvader kan helpen en regelt enkele blind dates voor hem. Michael troost Paul. Het voorstel van Xenia brengt Christoph in moeilijkheden. Toch gaat hij akkoord, tot grote verbazing van Denise en Annabelle.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

