'Sturm der Liebe': week 22 (2022) - PREVIEW

Maandag 30 mei 2022 - aflevering 3590

Cornelius klaagt bij Maja dat hij een speciale cocktail moet maken voor Christoph en Selina. Christoph wil niet dat Maja zich zorgen maakt en hij vertelt haar dat Ariane niets met de vergiftiging van Selina te maken heeft. Max wil dan toch zijn kluisje openen, in het bijzijn van Robert. Hij treft geen portemonnee aan, maar wel een foto van Vanessa. Michael plant een verrassingsfeestje voor Rosalie, maar zij heeft al andere plannen.

Dinsdag 31 mei 2022 - aflevering 3591

Florian maakt Cornelius duidelijk dat hij niet met Maja moet sollen. Hij vraagt zijn dochter om vergiffenis. De vrouwenavond van Rosalie is geen succes, er komt bijna niemand opdagen. Ze heeft spijt dat ze haar verjaardag niet met Michael heeft gevierd. Wanneer ze thuiskomt, staat haar echter een verrassing te wachten. Ariane dwingt Rosalie een toespraak te houden wanneer de bouw van het welnesshotel van start gaat. Erik is tevreden wanneer de eerste boom gekapt wordt.

Woensdag 1 juni 2022 - aflevering 3592

Lars overtuigt Erik ervan dat Cornelius zich in een nabijgelegen hut verschuilt. Erik wil in eerste instantie de politie bellen, maar Ariane kan hem ervan overtuigen om eerst zelf een kijkje te gaan nemen. Michael verwijst Ariane door naar het ziekenhuis. Shirin en Max gaan een weddenschap aan. Wie het eerste 10.000 volgers heeft voor zijn vlog, die wint.

Donderdag 2 juni 2022 - aflevering 3593

Florian is geschokt wanneer hij merkt dat hij zijn broer heeft neergeslagen. Erik is buiten bewustzijn en Florian belt meteen een ambulance. In het ziekenhuis blijkt dat hij inwendige verwondingen heeft opgelopen. Vanessa is gefrustreerd omdat ze weinig vooruitgang boekt in de afkickkliniek. Max probeert haar aan te moedigen. Rosalie wil reclamefoto's maken met Cornelia en Christoph aan de piano.

Vrijdag 3 juni 2022 - aflevering 3594

Ariane heeft geen symptomen meer en wil de MRI-scan afblazen. Dr. Kamml probeert haar duidelijk te maken dat het onderzoek belangrijk is om een ernstige ziekte te kunnen uitsluiten. Wanneer Selina hoort over Eriks ongeval, gaat ze de confrontatie met Cornelius aan. Hildegard geeft haar eerste kookles en beseft dan dat ze beloofd had de hond van de buren uit te laten. Alfons neemt deze taak van haar over, maar de hond rent weg.

