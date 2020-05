'Sturm der Liebe': week 21 (2020) - PREVIEW

Maandag 18 mei 2020 - aflevering 3061

Commissaris Meyser start een onderzoek en denkt al meteen aanwijzingen naar de gifmenger gevonden te hebben. Denise helpt Joshua bij het repareren van een hek. Ze kan zich echter moeilijk concentreren omdat ze zich tot hem aangetrokken voelt. Emily verlaat in alle stilte het Fürstenhof en daarmee vallen de plannen van André in het water. Kan zijn broer Werner hem helpen?

Dinsdag 19 mei 2020 - aflevering 3062

Het onderzoek naar de vergiftiging gaat door. Commissaris Meyser is nog steeds op zoek naar bewijsmateriaal, maar hij weet niet dat er iemand hem telkens een stap voor is. André vindt langzaam zijn weg terug naar zijn oude leven in het Fürstenhof. Maar dan duikt Wolfgang plots op. Joshua en Denise gaan helpen op de boerderij van Tobias' ouders.

Woensdag 20 mei 2020 - aflevering 3063

Annabelle komt in het vizier van de onderzoekers. Intussen probeert Xenia te bewijzen dat Christoph schuldig is. Haar plan dreigt te mislukken, maar dan krijgt ze een onverwachte bondgenoot. Wolfgang eist een compensatie van André, maar die laat zich niet doen. Romy en Paul moeten beslissen wat ze met de trip naar Barcelona gaan doen.

Donderdag 21 mei 2020 - aflevering 3064

Robert kan eindelijk een verklaring afleggen en die is nefast voor Christoph. Fabien denkt erover na om een tatoeage te laten zetten om indruk te maken op Valentina. Michael is hier niet voor te vinden. Werner kan voorkomen dat André nog dieper in de problemen komt. André zelf bedenkt een plan om van Wolfgang af te geraken, maar daar heeft hij de hulp van Jessica voor nodig.

Vrijdag 22 mei 2020 - aflevering 3065

Tijdens een vergadering met de aandeelhouders moet beslist worden of Christoph zijn aandelen gedwongen moet inleveren. De beslissing hangt af van Joshua. Jessica kan de avond voor haar eindexamen niet slapen. Alfons raadt haar warme melk met honing aan, maar het drankje blijkt te sterk en Jessica verslaapt zich.

