'Sturm der Liebe': week 20 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 16 mei 2022 - aflevering 3580

Selina ontdekt dat Christoph tegen haar gelogen heeft en dat hij achter de chantagevideo zit. Als hij Selina niet wil verliezen, zal hij de originele video online moeten zetten. André en Leentje bereiden zich voor om naar Nederland te verhuizen, maar André vindt het moeilijk om afscheid te nemen van iedereen. Shirin geniet ervan om Max te plagen, maar dan spreekt hij eerlijk zijn gevoelens voor haar uit en wordt het misverstand rond de weddenschap opgeklaard.

Dinsdag 17 mei 2022 - aflevering 3581

Max wil een taart maken voor Shirin en vraagt Vanessa om hulp. Christoph maakt de originele video openbaar en verliest zo de districtsverkiezingen. Rosalie en Michael vieren hun overwinning. Wanneer Florian hoort dat er een sneeuwuil gespot is, is hij in de wolken. Samen met Maja gaat hij op pad om het dier te zoeken. Het dier krijgen ze niet te zien, maar ze beleven wel een romantische nacht in de alpenhut.

Woensdag 18 mei 2022 - aflevering 3582

Cornelius zet Erik onder druk met een anonieme dreigbrief. Erik en Ariane zijn bang en proberen alle bewijzen tegen Erik te vernietigen. Dan beseffen ze dat ze bespied worden via Eriks laptopcamera. De nacht in de alpenhut heeft Maja en Florian dichter bij mekaar gebracht. Florian heeft een kleine verrassing voor haar. Michael doet Max inzien dat Vanessa verliefd is op hem.

Donderdag 19 mei 2022 - aflevering 3583

Ariane en Erik vermoeden dat ze bedrogen worden door Cornelius. Ariane besluit Maja te chanteren. Werner probeert zijn broer af te leiden, maar André voelt zich nog steeds slecht. Werner maakt zich zorgen om hem. Cornelia wil Rosalie helpen met de benefietveiling die binnenkort in het Fürstenhof georganiseerd wordt. Christoph schenkt enkele van zijn schilderijen voor het goede doel. Alfons kijkt uit naar de thuiskomst van Hildegard.

Vrijdag 20 mei 2022 - aflevering 3584

Maja is bang en geeft het bewijsmateriaal aan Ariane, die het vervolgens samen met Erik vernietigt. Maja vertelt Florian wat er gebeurd is. Hij is verbijsterd en beseft dat Erik een crimineel is. Hildegard is aangedaan door de verrassing van Alfons en geniet nog steeds na van haar overwinning. André is minder enthousiast. Cornelia probeert haar fout recht te zetten, maar dat verloopt niet helemaal volgens plan.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 15.30 uur (wisselend) op VTM 2.

