'Sturm der Liebe': week 19 (2022) - PREVIEW

Maandag 9 mei 2022 - aflevering 3575

Om tijdens de verkiezingscampagne te laten zien dat ze met het milieu bezig is, wil Rosalie samen met Michael een video maken over recycleren. Maar al snel krijgen ze ruzie. Werner slaagt erin om de kookwedstrijd naar het Fürstenhof te halen. André heeft een cadeautje mee uit Italië, maar Leentje is niet onder de indruk. Ze had liever een persoonlijk cadeau gekregen in plaats van dure olijfolie.

Dinsdag 10 mei 2022 - aflevering 3576

Op de dag van de kookwedstrijd betrapt Leentje André terwijl hij de lijst met deelnemers probeert te manipuleren. Rosalie krijgt een anoniem bericht met een gemanipuleerde video waarin zij en Michael ruzie maken. Als ze haar kandidatuur niet intrekt, zal de video op het internet geplaatst worden. Florian verzekert Maja dat hij Erik niet zal vertellen wie Cornelius echt is. Vanessa ergert zich aan Max en aan haar rol als liefdescoach.

Woensdag 11 mei 2022 - aflevering 3577

Shirin wil Max bedanken met een etentje. Hildegard en Alfons genieten nog na van de overwinning. Als winnares mag ze een week lang op reis langs alle belangrijke restaurants van Duitsland. Maja wil haar liefdesgeluk met Florian niet opnieuw in gevaar brengen en vraagt haar vader om een gunst. Rosalie vermoedt dat Christoph achter de anonieme chantage zit. Ze vraagt zich af wat ze nu moet doen.

Donderdag 12 mei 2022 - aflevering 3578

Leentje heeft heimwee en André besluit haar mee te nemen voor een wandeling. Shirin hoort toevallig dat Max een weddenschap heeft afgesloten. Hij beweert dat hij haar met gemak kan verleiden. Shirin wil hem een lesje leren. Door de chantagevideo staat Rosalie onder grote druk. Ariane wil haar helpen om Christoph te ontmaskeren. Marvin von Storchheimer prijst Maja voor de hoed die Shirin op het feest droeg.

Vrijdag 13 mei 2022 - aflevering 3579

Wanneer ze de chantagevideo niet kan bemachtigen, besluit Rosalie haar kandidatuur in te trekken. Christoph is verbijsterd wanneer Selina de confrontatie met hem aangaat. André besluit met Leentje naar Nederland te gaan. Michael wenst hem het allerbeste, maar Werner kan maar niet geloven dat zijn broer gaat vertrekken. Maja is blij dat Erik geen bedreiging meer vormt voor haar relatie met Florian.

