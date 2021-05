'Sturm der Liebe': week 18 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 3 mei 2021 - aflevering 3311

Franzi en Tim hebben elkaar eindelijk teruggevonden, maar besluiten het rustig aan te doen. Alfons en Hildegard proberen er het beste van te maken, maar Alfons voelt zich schuldig. André maakt Linda duidelijk dat hij de situatie met Dirk beu is en dat hij voor hun relatie wil gaan. Linda kiest eindelijk voor André en maakt dat duidelijk aan Dirk. Lucy sluit intussen een deal met Werner.

Dinsdag 4 mei 2021 - aflevering 3312

Michael beseft hoe moeilijk Natascha het heeft met de ziekte van haar vader. Nadja doet een schokkende bekentenis aan Tim: ze is zwanger. Hij wil dit meteen aan Franzi vertellen, maar hij krijgt de kans niet. Lucy confronteert Bela met zijn verraad, maar hij wijst haar erop dat ze ook niet helemaal eerlijk was tegen hem. Hildegard is boos na de bekentenis van Alfons. Annabelle is gefrustreerd omdat ze geen vooruitgang maakt met Paul.

Woensdag 5 mei 2021 - aflevering 3313

Franzi weet niet hoe ze met de situatie moet omgaan. Ook Tim weet niet hoe hij zich moet gedragen en is bang dat hij Franzi kwijt is. Dirk begint te twijfelen of hij het plan met Annabelle moet doorzetten. Bela en Lucy hebben veel plezier bij het brainstormen. Wanneer Paul hen samen ziet, vraagt hij zich af of er meer aan de hand is. Michael vertelt Natascha dat een bepaald kruid de dood van Romy zou veroorzaakt kunnen hebben.

Donderdag 6 mei 2021 - aflevering 3314

Christoph waarschuwt Dirk en probeert hem van zijn plan af te brengen. Annabelle is woedend. Een emotioneel moment met Luna verandert de mening van Tim en hij besluit zijn verantwoordelijkheid te nemen. Maar dan kondigt Nadja aan dat ze hun kind alleen wil opvoeden, ver weg van Bichlheim. Bela ontkent dat hij gevoelens heeft voor Lucy, maar spreekt hij wel de waarheid? Eva en Robert hebben een naam gekozen voor hun kind.

Vrijdag 7 mei 2021 - aflevering 3315

Christoph en Dirk ontdekken dat ze opgesloten zitten in de kelder van de leegstaande villa. Walter hoort hen en belooft hulp te gaan zoeken, maar wat later is hij dit weer vergeten. Tim probeert Franzi weer voor zich te winnen en nodigt haar uit voor een romantisch etentje. Ze genieten van hun tijd samen, maar plots verandert de sfeer. Natascha en haar vader maken ruzie.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.10 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!