'Sturm der Liebe': week 17 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 25 april 2022 - aflevering 3565

Maja weet ongemerkt een kussende Erik en Ariane te fotograferen en stuurt de foto anoniem naar Werner. Michael beseft dat hij Rosalie niet kwijt wil en ze verzoenen zich. Hij is echter verbaasd wanneer Rosalie hem zegt dat ze haar kandidatuur wil intrekken. Werner besluit Lucy te ontslaan. Lang moet ze niet treuren, want ze krijgt al snel een andere aanbieding. Maar dan komt Werner op zijn woorden terug. Selina voelt zich gekwetst.

Dinsdag 26 april 2022 - aflevering 3566

Maja is teleurgesteld in Cornelius en ze overweegt om Florian de waarheid te vertellen. Ariane en Erik proberen een onschuldige verklaring voor de foto te vinden. Vanessa mist Max, die erg kil doet tegen haar. Ze nodigt hem uit voor een etentje en het komt tot een verzoening. Rosalie vertelt Ariane dat ze haar kandidatuur wil intrekken, maar dat ziet Ariane helemaal niet zitten.

Woensdag 27 april 2022 - aflevering 3567

Florian wil van Maja weten wat voor relatie ze met Cornelius heeft. Omdat Erik ook bij het gesprek aanwezig is, kan ze niet vertellen dat Cornelius haar vader is, dus zegt ze maar dat ze een affaire heeft met hem. Christoph probeert toenadering te zoeken tot Selina en helpt haar in de stal. Max en Vanessa hebben het bijgelegd. André zegt dat Leentje de wedstrijd nooit zal winnen als ze zijn advies niet opvolgt.

Donderdag 28 april 2022 - aflevering 3568

Shirin geeft een feestje, net op de avond dat Max is uitgenodigd bij de familie Sonnbichler. Wanneer hij terug thuiskomt, beseft hij dat Shirins feestje een flop was en hij probeert haar op te vrolijken. Selina wijst Christoph af, maar ze is toch ontroerd en nodigt hem uit voor een etentje. Ze verzoenen zich en brengen samen de nacht door. Maja's beschuldigingen hebben Cornelius geraakt en hij neemt een beslissing.

Vrijdag 29 april 2022 - aflevering 3569

Christoph wil weten wat er gaande is tussen Ariane en Erik en hij schakelt de hulp van Schultz jr. in. Erik merkt echter dat hij gevolgd wordt. Maja zegt dat ze Florian de waarheid niet kan vertellen en ze geeft de documenten terug aan Cornelius. Leentje is verdrietig omdat André vertrokken is zonder afscheid te nemen. Werner merkt dit en besluit haar te helpen met de wedstrijd.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 15.30 uur (wisselend) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!