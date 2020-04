'Sturm der Liebe': week 17 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 20 april 2020 - aflevering 3041

Denise en Joshua ontsnappen aan de ruzies bij de familie Saalfeld en brengen een dag aan het meer door. Romy lijdt onder de gevolgen van Jessica's intriges. Tina volgt het advies van Hildegard en maakt een lijst met negatieve kenmerken van haar geliefde. Maar deze lijst valt in verkeerde handen. Boris beseft hoeveel hij Tobias mist en wil met hem afspreken.

Dinsdag 21 april 2020 - aflevering 3042

Tobias en Boris ontmoeten elkaar en beseffen dat ze tijd nodig hebben om het vertrouwen weer op te bouwen. Dat is precies wat Christoph wil voorkomen. Hildegard gaat met Werner naar het gala en zamelt een groot bedrag in voor het goede doel. Wanneer ze samen dansen, ziet Werner haar plots met andere ogen. Paul confronteert Jessica met haar intriges. Tina's lijst zorgt voor opschudding in de keuken van het Fürstenhof.

Woensdag 22 april 2020 - aflevering 3043

De sfeer tussen Joshua en Werner is nog steeds gespannen. Denise probeert intussen afstand te nemen van Joshua. Werner vraagt Hildegard om hulp bij het oprichten van een nieuwe stichting. Ze gaat akkoord, op één voorwaarde. Om indruk te maken op Romy's vader, probeert Paul een visvergunning te bemachtigen. Hij krijgt hierbij hulp van Alfons.

Donderdag 23 april 2020 - aflevering 3044

Joshua is in levensgevaar en zowel Denise als Annabelle haasten zich naar hem toe. Ook Werner maakt zich grote zorgen. Romy's vader duikt op in het Fürstenhof en ze vertelt hem heel enthousiast over Paul. Hieronymus is behoorlijk onder de indruk, tot hij in Paul de brutale jongen van aan het meer herkent.

Vrijdag 24 april 2020 - aflevering 3045

Denise ontkent dat Joshua en Annabelle hebben gekust en al gauw ontstaat er ruzie tussen de zussen. Werner bedankt Joshua voor het redden van zijn leven. De situatie tussen Paul en de vader van Romy blijft moelijk, maar Paul krijgt hulp uit onverwachte hoek.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

