'Sturm der Liebe': week 16 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen.

Maandag 18 april 2022 - aflevering 3560

Rosalie huurt Florian in als milieuadviseur en Maja als fotografe voor haar campagneteam. Florian is daar in eerste instantie helemaal niet blij mee, maar Maja heeft een vraag voor hem. Max reageert niet enthousiast op de kus van Vanessa en hij denkt dat ze gevoelens heeft voor hem. Ariane doet onderzoek naar het Hongaars bouwbedrijf en ontdekt dat het zijn werknemers uitbuit.

Dinsdag 19 april 2022 - aflevering 3561

Ondanks de informatie over het Hongaars bouwbedrijf, wil Christoph het aanbod toch aanvaarden. Erik moet er als campagneleider voor zorgen dat deze informatie niet bij de pers terechtkomt. Vanessa wil alleen een serieuze relatie en wijst Max af. Rosalie verwaarloost haar relatie met Michael, om het goed te maken bereidt ze een romantische verrassing voor. Shirin wil niet zonder de toestemming van Maja in de flat van Florian intrekken.

Woensdag 20 april 2022 - aflevering 3562

Christoph gelooft dat Selina met de pers gepraat heeft, maar zij ontkent dat. Om haar onschuld te bewijzen, laat ze hem de oproepen in haar gsm zien. Maja en Florian missen elkaar, maar geen van beide durft de eerste stap te zetten. Shirin hoort Florian in zijn slaap over Maja praten en ze vertelt haar dat. Lucy moet een promotievideo maken voor de nieuwe roman van Joell. Ze wil hiervoor graag een hotelkamer gebruiken, maar dat ziet Alfons niet zitten.

Donderdag 21 april 2022 - aflevering 3563

Ariane bedenkt een plan om Michael onder druk te zetten, maar dat dreigt helemaal uit de hand te lopen. Selina vraagt Cornelius om met Christoph te praten en hem te overtuigen van haar onschuld. Het gesprek zorgt er echter voor dat Christoph jaloers wordt. Lucy en Joell tonen Max de mislukte video. Hij vindt het allemaal best grappig en besluit de video online te zetten.

Vrijdag 22 april 2022 - aflevering 3564

Rosalie geeft toe aan de chantage van Ariane en ze vertelt Christoph dat zij en niet Selina met de pers gepraat heeft. Erik en Ariane vieren hun succes in de boshut, maar weten niet dat Maja hen gezien heeft. Florian en Maja brengen samen een dag in het bos door en groeien weer naar mekaar toe. Lucy vraagt Alfons om te zwijgen over de video. Alfons worstelt met zichzelf: eigenlijk zou hij de zaak moeten rapporteren, maar hij besluit toch te zwijgen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 15.30 uur (wisselend) op VTM 2.

