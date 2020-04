'Sturm der Liebe': week 15 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 6 april 2020 - aflevering 3031

Tobias raakt steeds meer verstrikt in zijn leugens. Christoph heeft hem door. Joshua is overweldigd door de erfenis van Madeleine. Annabelle is meteen enthousiast. Het doet Jessica pijn om Paul en Romy gelukkig samen te zien. Romy heeft intussen een ongewoon verzoek voor Paul.

Dinsdag 7 april 2020 - aflevering 3032

Tina kan onverwacht toch tijd doorbrengen met haar geliefden. Ze heeft het steeds moeilijker om haar gevoelens te onderdrukken. Joshua gaat niet in op het voorstel van Annabelle en geeft de erfenis van Madeleine aan Robert. Boris vangt Tobias op. Hij beseft ook wie er verantwoordelijk is voor de situatie: Christoph.

Woensdag 8 april 2020 - aflevering 3033

Annabelle geeft Denise de schuld van het feit dat Joshua van mening is veranderd en klaagt bij Christoph over haar zus. Denise is niet onder de indruk en wil de confrontatie aangaan met een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd. Tina beseft dat ze haar gevoelens niet meer kan onderdrukken. Tobias probeert de plooien weer glad te strijken, maar Boris vertrouwt hem niet.

Donderdag 9 april 2020 - aflevering 3034

Paul is nerveus omdat hij de vader van Romy zal ontmoeten. Annabelle triomfeert, terwijl Denise teleurgesteld is en dat blijft niet onopgemerkt. Door Robert komt Xenia een verdachte op het spoor en later vindt ze een lichaam in de kelder van Christoph. Boris wacht tevergeefs op Tobias en vermoedt het ergste.

Vrijdag 10 april 2020 - aflevering 3035

Door de komst van Madeleine dreigt het geheim van Christoph aan het licht te komen. Denise boekt vooruitgang met het verwerken van haar jeugdtrauma. Jessica biecht haar liefde op aan Paul. Fabien studeert voor zijn rijexamen en krijgt hulp van Michael en Natascha. Tobias annuleert een afspraak met Boris en dat wekt wantrouwen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

