'Sturm der Liebe': week 14 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 30 maart 2020 - aflevering 3026

Annabelle probeert Tobias te manipuleren, maar tevergeefs. Christoph neemt het heft in eigen handen en doet Tobias een voorstel dat hij niet kan weigeren. Robert en Eva gaan met Natascha en Michael naar een dansavond in de Bräustüberl. Annabelle ontmaskert Denise en zij probeert zich eruit te praten. Paul viert zijn overwinning in het casino met Romy en dat is niet naar de zin van Jessica.

Dinsdag 31 maart 2020 - aflevering 3027

Tina is gewond en kan niet werken. Robert vraagt haar echter om toch te helpen. Denise ontdekt dat Annabelle een relatie heeft met Joshua en voelt zich gekwetst. Romy investeert Pauls casinowinst in een zakelijk idee: ze wil ijsjes verkopen. Denise weigert om Joshua te bespioneren in opdracht van Christoph.

Woensdag 1 april 2020 - aflevering 3028

Door haar zus te herinneren aan een traumatische ervaring in hun jeugd, weet Annabelle te voorkomen dat Denise met Joshua uitgaat. Romy heeft moeite om Paul ervan te overtuigen dat het kopen van een ijscowagen een goed idee was. Tina is verliefd, maar probeert haar gevoelens te verbergen. Alfons en Hildegard komen enthousiast terug van hun vakantie in Amerika.

Donderdag 2 april 2020 - aflevering 3029

Na een mislukte poging om een romantische nacht met Natascha door te brengen, krijgt Michael een idee om het goed te maken. Annabelle ziet een kans om zich te bewijzen aan Christoph. Hildegard is blij met het geschenk van Alfons. Tobias liegt tegen Boris. Romy spreekt haar neef hierover aan.

Vrijdag 3 april 2020 - aflevering 3030

Denise wil zich niet langer door Annabelle laten doen. Madeleine is op zoek naar Joshua en wil haar zoon iets belangrijks vertellen. Tijdens hun uitstapje komen Natascha en Michael vast te zitten in een verlaten kelder. Michael probeert een uitweg te zoeken. Tina mist een veelbelovende, professionele kans.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

