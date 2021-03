'Sturm der Liebe': week 12 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 22 maart 2021 - aflevering 3281

Tim is diep beledigd door de bekentenis van Franzi en hij wil weg uit Bichelheim. Wanneer hij zich toch bedenkt, heeft dat gevolgen voor Franzi en Christoph. Jessica schrijft Henry en zichzelf in voor een danswedstrijd. Henry ziet dit niet zitten, maar geeft uiteindelijk toch toe. Annabelle blijft proberen om dr. Borg voor zich te winnen, maar hij is niet onder de indruk.

Dinsdag 23 maart 2021 - aflevering 3282

Tim wil Franzi vergeven op voorwaarde dat ze de fruitboerderij verkoopt. Franzi maakt hem duidelijk dat dit nooit zal gebeuren. Paul heeft door dat Lucy degene is die iedereen anoniem geld geeft en spreekt haar hierover aan. Valentina maakt ruzie met haar vader. Eva probeert te bemiddelen, maar dat lijkt niet te lukken. Henry reageert bijna opgelucht wanneer Jessica hem vertelt dat ze vanaf nu alleen nog met Bela zal dansen. Jessica is teleurgesteld door zijn reactie.

Woensdag 24 maart 2021 - aflevering 3283

Paul reageert enthousiast op Lucy's onbaatzuchtige actie en moedigt haar aan om door te gaan. Ondertussen probeert Christoph nog steeds uit te zoeken wie zijn geld aan het uitgeven is. Franzi en Margit hebben opnieuw hoop dat ze de boerderij zullen kunnen redden. Hildegard neemt een halve dag vrij om bij Alfons te zijn, maar die heeft geen tijd voor haar. Linda is boos wanneer ze ontdekt wat André gedaan heeft.

Donderdag 25 maart 2021 - aflevering 3284

Franzi is verbaasd wanneer Tim het voor haar opneemt bij Christoph. Later roept Christoph Lucy bij zich in zijn kantoor en hij pakt haar hard aan. Zal ze toegeven dat zij het geld uitdeelt? Paul wil Lucy helpen en verdedigt haar. Christoph waarschuwt dr. Borg nog een keer voor het manipulatieve gedrag van Annabelle.

Vrijdag 26 maart 2021 - aflevering 3285

Robert verzoent zich met Valentina. Henry plant een romantische picknick met Jessica. Jessica heeft echter geen tijd omdat ze moet gaan dansen met Bela. Annabelle werkt verder aan haar plan en doet alsof ze zich laat hypnotiseren. Lukt het haar om uit de psychiatrie te ontsnappen? Christoph bedreigt Lucy: hij wil zijn geld terug.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

