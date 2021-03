'Sturm der Liebe': week 11 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 15 maart 2021 - aflevering 3276

Als onderdeel van haar therapie wil dokter Borg Annabelle meenemen naar het meer waar ze Denise probeerde te vermoorden. Ook Christoph gaat mee. Annabelle speelt het slachtoffer en werkt daarmee op de zenuwen van Christoph. Tim denkt dat Franzi gevoelens heeft voor haar. Werner heeft een speurhond geregeld die het geld moet terugvinden. Samen met Robert gaat hij op pad, maar dan raken ze verdwaald. Jessica en Henry hebben constant meningsverschillen. Ze stelt voor om samen dansles te volgen om zo hun band te versterken.

Dinsdag 16 maart 2021 - aflevering 3277

Annabelle raakte gewond toen ze viel bij het meer en Michael moet haar opereren. Tim vertelt Franzi dat hij ervan droomt een poloclub op te richten, maar hiervoor moet hij op zoek naar een geschikt stuk grond. Tijdens een wandeling komt Lucy de hond Argo tegen. Ze besluit hem te volgen en dat leidt tot een grote verrassing. André ontdekt dat er een beroemde recensent naar het café van Linda wil komen, net nu Linda er niet is.

Woensdag 17 maart 2021 - aflevering 3278

Tim is door het dolle heen. De weide die Franzi hem toont voor de poloclub is perfect. Michael is bang dat hij verantwoordelijk zal gehouden worden voor de complicaties na de operatie van Annabelle. Wanhopig vraagt hij raad aan Natascha. Lucy wil mensen helpen met het geld dat ze gevonden heeft, maar niet iedereen reageert even enthousiast.

Donderdag 18 maart 2021 - aflevering 3279

Tijdens een etentje met de familie wordt Tim officieel opgenomen in de familie Saalfeld. Lucy blijft anoniem geld uitdelen. André is op de hoogte en vreest dat ze het geld van Christoph Saalfeld aan het uitgeven is. Jessica kijkt uit naar de dansles met Henry. Hij vindt de lessen nogal duur, maar dan biedt Bela zich aan als dansleraar. Michaels hoorzitting verloopt vlot. Natascha wil haar zieke vader bezoeken, maar Michael kan niet mee.

Vrijdag 19 maart 2021 - aflevering 3280

Tim is geschokt wanneer hij hoort dat Christoph de hele tijd tegen hem gelogen heeft. Beledigd verlaat hij het Fürstenhof en hij trekt in bij Paul. Paul wil meer uren werken en gaat solliciteren in de psychiatrie. Hij is geschokt Annabelle daar te zien als patiënte. Henry en Jessica volgen hun eerste dansles bij Bela. Henry ergert zich meer en meer aan hem, maar moet wel toegeven dat hij een goede leraar is. Valentina wordt bijna gek wanneer Fabien haar maar niet terugbelt.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!