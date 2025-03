Stress voor nieuw jurylid 'Celebrity MasterChef': 'Ik denk dat het Gordon Ramsay is!'

Het nieuwe seizoen van 'Celebrity Masterchef Vlaanderen' start vanavond. De kijker weet al wie dit jaar in de jury zit, maar de kandidaten nog niet. En dat zorgt meteen voor zenuwachtigheid in de keuken.

De potten gaan opnieuw aan het dansen in het 3e seizoen van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'. En er is ook een nieuw jurylid: Peter Goossens. De kandidaten weten echter nog van niks en dat zorgt voor stress en vooral veel speculaties. "Ik denk dat het Gordon Ramsay is", gokt Bert Huysentryut.

Kijk hier de preview: