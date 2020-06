Stoorzender Viktor biedt tevergeefs hulp aan zus Marie Verhulst in 'Bake Off @ Home'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

'Bake Off' ster en vurige Italiaanse Lorentia neemt het deze week op tegen Marie Verhulst. Het baasje van Samson zal haar baktalent bovenhalen en laten zien wat ze kan.

Na een moeilijke start begint Marie even opnieuw: 'Dat begint al goed, een cake met bloemsuiker in plaats van patisseriebloem, doen we beter niet.'

En ook broer ,Viktor, Verhulst is niet bepaald de grootste hulp in de keuken. Marie: 'Ik ken niemand, Viktor, die zo slecht is in de keuken als u.'

Lorentia's motto is trop is nog altijd niet genoeg, en met dit motto verwarmde ze zes weken lang de Bake Off tent. In 'Bake off @ Home' gaat ze voor een herkansing door zich opnieuw te wagen aan de Gravity Cake.

Marie: 'Die cake moet je niet alleen opeten, dat is niet goed voor de coronakilo's.'

'Bake Off @ Home', woensdag 24 juni om 21.35 uur op VIER.