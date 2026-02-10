Stilte van klusser Nick is te snijden in 'Help, Mijn Man is Klusser'
Fanny droomt van een warm nest voor haar drie kinderen en twee pleegkinderen. De realiteit is echter minder rooskleurig: al vier jaar woont het gezin tussen onafgewerkte muren, losse kabels en verhuisdozen.
Fanny schakelt de hulp van Andy Peelman in, die haar man Nick met de bouwput confronteert. Zelfs zonder woorden wordt zijn teleurstelling al snel pijnlijk duidelijk…
'Help, Mijn Man is Klusser', dinsdag 11 februari om 21.15 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Jongeren hebben meer en meer steekwapens bij zich. En tieners gebruiken die wapens ook echt. In het Verenigd Koninkrijk stijgt het aantal jongeren die veroordeeld worden voor moord in de leeftijdscategorie van twaalf tot zeventien jaar. In amper acht jaar tijd is er sprake van een stijging met 300%. Ouders van slachtoffers doen hun verhaal en experten geven toelichting. Ze zien dat de communicatie via sociale media een duidelijke rol speelt in deze evolutie.
'Telefacts', om 21.45 uur op VTM.