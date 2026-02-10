Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
'JAMES & co' stuurt Hanne undercover naar het optreden van de K3 Originals als mogelijke vervangster voor Karen
'Alles in Orde!' neemt de familie Buch onder handen

Stilte van klusser Nick is te snijden in 'Help, Mijn Man is Klusser'

dinsdag 10 februari 2026
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2026

Fanny droomt van een warm nest voor haar drie kinderen en twee pleegkinderen. De realiteit is echter minder rooskleurig: al vier jaar woont het gezin tussen onafgewerkte muren, losse kabels en verhuisdozen.

Fanny schakelt de hulp van Andy Peelman in, die haar man Nick met de bouwput confronteert. Zelfs zonder woorden wordt zijn teleurstelling al snel pijnlijk duidelijk…



'Help, Mijn Man is Klusser', dinsdag 11 februari om 21.15 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.



Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht VTM 2
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Telefacts' - Birgit Van Mol (VTM)

Jongeren hebben meer en meer steekwapens bij zich. En tieners gebruiken die wapens ook echt. In het Verenigd Koninkrijk stijgt het aantal jongeren die veroordeeld worden voor moord in de leeftijdscategorie van twaalf tot zeventien jaar. In amper acht jaar tijd is er sprake van een stijging met 300%. Ouders van slachtoffers doen hun verhaal en experten geven toelichting. Ze zien dat de communicatie via sociale media een duidelijke rol speelt in deze evolutie.

'Telefacts', om 21.45 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:30
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    06:00
    Mr. Magoo
  • 09:00
    Winterbeelden
    12:10
    Sporza: Milaan Cortina 2026
  • 11:55
    Samson en Marie
    05:15
    Geen uitzending
  • 11:50
    Familie
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:45
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:50
    Geen uitzending
    00:45
    Yellowjackets
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:20
    60 Days In
  • 09:10
    Geen uitzending
    15:15
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 11:30
    Huizenjagers
    01:40
    De Tafel van de Week
  • 11:05
    FBI
    01:00
    Criminal Minds
  • 11:05
    Geen uitzending
    01:00
    The Winter King
  • 11:50
    Chateau Meiland
    01:45
    Extreme Makeover: Home Edition
  • 11:00
    Last Scene Alive: An Aurora Teagarden Mystery
    01:20
    C.S.I. New York
  • 10:00
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:47
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 11:15
    Winterse Kost
    01:25
    Becoming Meewis
  • 11:00
    Death in Paradise
    01:35
    Midsomer Murders
  • 11:40
    Shipping Wars
    01:35
    NCIS
  • 11:15
    NOS Olympische Winterspelen
    01:00
    EenVandaag
  • 11:15
    Carnavalshart
    01:05
    Dit is de Week
  • 11:50
    Jojo & Ouma
    01:00
    First Dates