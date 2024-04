Stef bos openhartig in 'Door de Bomen'

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Deze keer is Stef Bos te gast in het bos. Hoe dieper hij bij aankomst de nacht inwandelt, hoe meer hij het gevoel heeft in een droom te zijn beland.

Ook de volgende ochtend komt het ene na het andere beeld bij hem op en twee dagen lang fantaseert hij honderduit. Wanneer hij het oude telefoontoestel uit de kooi neemt, vraagt hij zich af wat er zou gebeuren als hij zijn oude thuisnummer zou draaien. En dan wordt hij overvallen door zijn eigen verbeelding want plots krijgt hij de hemel aan de lijn…

'Door de Bomen', maandag 29 april om 20.40 uur op VRT 1.