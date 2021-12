Start 2022 met veel nieuwigheden op Streamz!

Jodie Turner-Smith ('Jett', 'Queen & Slim') schittert als Anne Boleyn in deze nieuwe historische reeks. Anne Boleyn was koningin van 1533 tot 1536 en één van de meest beruchte vrouwen van Henry VIII, wat wel wat betekent als je weet dat hij er in totaal zes heeft gehad.

De serie focust op de laatste maanden van haar leven, waarin ze beschuldigd wordt van verraad aan het koningshuis.

De cast wordt vervoledigd door, Paapa Essiedu ('I May Destroy You') als Anne's broer, Mark Stanley ('Game of Thrones') als Henry VIII en Lola Petticrew ('A Bump Along the Way') als Anne's rivale Jane Seymour. De serie is geschreven door Eve Hedderwick Turner ('Alice Through the Looking Glass') en de regie is in handen van Lynsey Miller ('Deadwater Fell').

'Anne Boleyn'

Vanaf 3 januari 2022

'Peacemaker'

Vanaf 14 januari 2022

In de HBO Max reeks 'Peacemaker' zien we hoe het verhaal van het DC-personage verdergaat na 'The Suicide Squad'. We zien hoe het verhaal van het DC-personage verdergaat en duiken dieper in zijn leven en afkomst. De superheld, die ook door het leven gaat als Christopher Smith, gelooft dat hij er alles - maar dan ook echt alles - aan moet doen om vrede op aarde te brengen. Geweld schuwt hij daarbij niet.

Achter de camera staat James Gunn, regisseur van 'The Suicide Squad' en 'Guardians of the Galaxy'. Het is de eerste tv-serie in het DC Extended Universe, maar zal vermoedelijk niet de laatste zijn.

'Billie vs Benjamin'

Vanaf 17 januari 2022

Billie en Benjamin ontmoeten elkaar wanneer ze allebei op vrijgezellenweekend – en dus verkleed – zijn. Ze lijken een match made in heaven. Tot een banale discussie de linkse ‘trut’ in Billie (Charlotte Timmers) en de rechtse ‘lul’ in Benjamin (Ward Kerremans) naar boven haalt. De verliefdheid tussen hen is groot, maar hun tegenstellingen dreigen al snel nog groter te worden. In de reeks zien we ook Jeroen Perceval en Joke Emmers, en zelfs muzikant Ruben Block vertolkt een belangrijke rol, maar wel zonder gitaar. Perceval vertolkt Tommie, de beste vriend van Benjamin, een flapuit die niet op zijn mondje gevallen is en vaak politiek incorrect uit de hoek komt. Emmers is Marie, de beste vriendin van Billie, een fanatieke veganist en wereldverbeteraar. En Ruben Block? Die praat de serie op eigenwijze manier aan elkaar. De reeks werd geschreven door Tim van Aelst & David Vennix en geregisseerd door Tim Van Aelst & Dries Vos.

'Station Eleven'

Vanaf 19 januari 2022

'Station Eleven' lijkt gebaseerd te zijn op recente gebeurtenissen, maar bedenker Patrick Somerville ('Maniac') vond in de eerste plaats zijn inspiratie in de gelijknamige bestseller van Emily St. John Mandel die reeds in 2014 uitkwam.

De reeks speelt zich af wanneer een verwoestende grieppandemie gewoed heeft over de wereld. Verdeeld over meerdere tijdlijnen worden de verhalen gevolgd van verschillende overlevenden. Deze mensen proberen in een post-apocalyptisch landschap een nieuwe wereld op te bouwen, en hun eigen levens weer op de rails te krijgen, na alles eerder te hebben verloren.

'The Gilded Age'

Vanaf 25 januari 2022

'The Gilded Age' is het langverwachte nieuwe reeks van schrijver en producent Julian Fellowes, die ook 'Downton Abbey' schreef. Het belooft opnieuw een prachtige historische dramareeks te worden.

'The Gilded Age' begint in 1882 als de jonge Marian Brook (Louisa Jacobson) van het platteland rond Pennsylvania verhuist naar New York City. Haar vader is namelijk net overleden en ze trekt in bij haar rijke tantes Agnes van Rhijn (Christine Baranski) en Ada Brook (Cynthia Nixon). Vergezeld door een aspirant schrijver die ook zoekt naar een frisse start, raakt Marian per ongeluk betrokken bij een sociale oorlog tussen verschillende rijke individuen.

'Shadow in the Cloud'

Vanaf 5 januari 2021 op Streamz+

De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Een pilote reist per Boeing met uiterst vertrouwelijke documenten aan boord. Onderweg komt ze tot de ontdekking dat een sinistere aanwezigheid meereist. Ze poogt haar koppige kompanen hiervoor te waarschuwen.

'Out of Death'

Vanaf 5 januari 2021 op Streamz+

Wanneer de rouwende Shannon Mathers (Jaime King) het as van haar vroegtijdig overleden vader uitstrooit in het bos, is ze getuige van een politieagent die een ongewapende man neerschiet en vermoordt. Ze legt alles vast met haar telefoon voordat ze ontdekt wordt. Ze vlucht vervolgens de bossen in en weet ternauwernood aan de moorddadige agent te ontsnappen. Als ze de gepensioneerde politieagent Jack Harris (Bruce Willis) tegenkomt, vraagt ze hem om hulp.

'Il Nido'

Vanaf 19 januari 2021 op Streamz+

Samuel is een jongen die in een rolstoel zit. Samen met zijn moeder Elena woont hij in een groot landhuis aan de rand van een bos. Zijn moeder beveelt hem in het landhuis te blijven, een regel waaraan hij zich altijd heeft gehouden. Tot de meid Denise in huis wordt gehaald.

'The Dry'

Vanaf 19 januari 2021 op Streamz+

Een mysterieuze misdaadthriller met Eric Bana. Federaal Agent Aaron Falk keert terug naar zijn woonplaats na een afwezigheid van meer dan twintig jaar om de begrafenis van zijn jeugdvriend Luke bij te wonen, die naar verluidt zijn vrouw en kind heeft vermoord voordat hij zijn eigen leven nam.