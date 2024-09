Staf loopt Halve Marathon des Sables… op kippenkruiden, in 'Camping Coppens'

In de derde aflevering van 'Camping Coppens' laat Staf de camping én Zweden achter om mee te lopen met de Halve Marathon des Sables. Oftewel: één van de meest extreme loopwedstrijden ter wereld, dwars door de Jordaanse woestijn.

Dat doet hij niet alleen, wel samen met zijn beste vriend Thijs en Per, Stafs sportieve soulmate. In de verzengende hitte, met kippenkruiden in plaats van een bouillonblokje in zijn drinkwater en ondanks de aanmoediging van zijn gezelschap, heeft Staf het moeilijk. Hopelijk kan een telefoontje naar het thuisfront hem wat oppeppen.



Bekijk hier de preview:

Of Staf de loodzware loopwedstrijd uitloopt, ontdek je vanavond om 20u40 in 'Camping Coppens' bij VTM en bij VTM GO.