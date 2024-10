Staf en Beau vissen écht goud op als huwelijkscadeau voor Mathias en Linn

Van campinguitbaters naar goudzoekers. In de vijfde aflevering van 'Camping Coppens' gaan Staf en Beau goud delven. Tijdens een kanotocht vissen ze - tot hun grote verbazing - zélf edelmetaal op.

Dat Zweeds goud laten ze smelten tot een prachtig juweel. Het ultieme huwelijkscadeau voor broer/nonkel Mathias en zijn vrouw Linn.

Dålig nyhet. Dat is Zweeds voor 'slecht nieuws'. Want het campingseizoen is voorbij. En dat wil zeggen dat vanavond alweer de laatste aflevering van 'Camping Coppens' op televisie te zien is. Maar niet getreurd, er is er ook goed nieuws. Want er volgt binnenkort een tweede deel. Daarin trekt het gezin Coppens onder andere richting Berlijn in Duitsland voor een belangrijke schaatswedstrijd én… vernieuwen Monique en Staf hun huwelijksgeloften.

De voorlopig laatste aflevering van 'Camping Coppens' zie je donderdag 3 oktober om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.