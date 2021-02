Speurtocht naar transmigranten in 'Op Interventie': 'Russische roulette op waanzinnig hoog niveau'

Woensdag is het alle hens aan dek in 'Op Interventie'. Verschillende ploegen van de politiezone CARMA worden gemobiliseerd om een tiental transmigranten op te sporen die zijn gevlucht uit de laadbak van een vrachtwagen.

Hoofdinspecteur Gaby neemt de leiding over deze complexe zoekactie en probeert hen zo snel mogelijk te vinden om hen een veilig onderdak te bieden. 'Het zijn geen criminelen die we opjagen. Deze mensen zijn vaak uitgeput en hongerig. Ze zijn al lang onderweg en we willen hen zo snel mogelijk voorzien van drank en voedsel en bekijken nadien de zaak', vertelt Gaby.

Ze zetten de achtervolging in, maar hebben geen goed gevoel bij zulke interventies: 'Het is een soort russische roulette op een waanzinnig hoog niveau. Ofwel geraken ze waar ze wouden zijn ofwel zijn ze dood.'

