Speciaal verzoek van YouTuber Jordy aan makelaar Matti in 'Costa Belgica'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2021

Op maandag 1 februari om 21.40 uur krijgen de makelaars van 'Costa Belgica' bij VTM 2 een aantal bijzondere verzoeken van hun klanten.

Influencer en YouTube-fenomeen Jordy (21) uit Herentals, alias MojoOnPC, kon als eerste Vlaming op meer dan 1 miljoen abonnees rekenen. Drie jaar geleden kocht hij een huis in Spanje, maar dat heeft te veel inkijk. Hij is op zoek naar een werk-mansion én een privéwoonst en heeft hier in totaal € 1.200.000 voor over. Jordy klopt aan bij makelaar Matti van Global Spain in Torrevieja.

Het eerste pand telt 6 slaapkamers, 5 badkamers en 2 zwembaden zodat werk en privé perfect gecombineerd kunnen worden. Maar dat lijkt niet te volstaan voor Jordy. Zijn oog valt op een berg die naast de nieuwbouwwoning staat: 'Dat zou ideaal zijn: daarboven op die berg! Kan daar niet gebouwd worden?' Matti belt met de constructeur en heeft verrassend nieuws voor Jordy.

Makelaars Katleen en Johan runnen sinds 2003 Immo Cobat in Calpe. Ria en Luc uit Meerhout zijn al anderhalf jaar op zoek naar een woning in het zuiden en hebben al een vijftigtal panden gezien. Ze zijn dus best wel kieskeurig en geen gemakkelijke klanten voor Katleen, maar moeilijk gaat ook en ze heeft alvast drie panden voor hen in de aanbieding.

Danny van vastgoedkantoor Sunny Home Spain in La Nucía is naast makelaar ook kunstschilder. Na een huisbezoek met klanten Christine en Patrick trekt hij met zijn vrouw Sabine naar de doe-het-zelfzaak om de nieuwe galerij 'Sunny Home'-proof te maken. Het koppel komt perfect overeen qua smaak en Danny geeft toe: 'De meeste plannen worden gemaakt in ons bad. Samen een uurtje brainstormen in de warmte en de damp.'

De afleveringen van 'Costa Belgica' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Costa Belgica', maandag 1 februari om 21.40 uur bij VTM 2.



Lees ook: