Spanning, hoop en vreugde in tweede reeks 'Kinderziekenhuis 24/7'

Foto: Eén/VRT - © 100.000Volts 2020

Na de aangrijpende eerste reeks van 'Kinderziekenhuis 24/7' in 2018 brengt Eťn vanaf december een tweede serie van het beklijvende programma over de patiŽntjes en de medewerkers van het Prinses Elisabeth Kinderziekenhuis in Gent. De opnames vonden plaats in 2019, voor de coronacrisis dus.

'Kinderziekenhuis 24/7' is opnieuw gemaakt op de unieke '24/7' manier die we ook kennen van 'Spoed 24/7', 'Politie 24/7' en 'Dierendokters 24/7'. De verhalen van de kinderen werden gefilmd met tientallen vaste camera’s die aan de muur werden bevestigd. Letterlijk 'fly on the wall' dus. Maar wat de reeks extra intens maakt, is dat de kinderen en hun familie ook zelf een camera krijgen en dus reporter zijn van hun eigen verhaal.

Zo werden de verhalen van 22 patiëntjes acht weken lang geregistreerd. Verhalen van spanning, vreugde en hoop op genezing. Naast de indrukwekkende inzet van het personeel van het kinderziekenhuis, is het opnieuw vooral de kracht, de weerbaarheid en het doorzettingsvermogen van de kinderen die in de reeks bovendrijft.

Neem nu de 11-jarige Arne. Hij is met spoed binnengebracht omdat hij verlammingsverschijnselen heeft en niet meer kan praten. Na onderzoek blijkt dat een deel van zijn hersenen is weggezakt in zijn schedel. Om de druk in de hersenen te verminderen, moet Arne plat blijven liggen. Er staat hem een zware operatie te wachten.

Iben is 11 en is voor de tweede keer hervallen van leukemie. Hij moet minstens drie weken in een geïsoleerde kamer in het ziekenhuis blijven voor zijn behandeling.

We maken ook kennis met de 14-jarige Louise, die een nieuwe hartklep moet krijgen en de 5-jarige Milena, die een oogoperatie moet ondergaan. Grace is nog maar 14 maanden en heeft een zeldzame aandoening die ook voor de artsen een zoektocht is. Baby Mattia heeft dan weer een neurologische aandoening die sinds baby Pia heel Vlaanderen kent. Kika heeft longproblemen en Luna een genetische afwijking.

'Tijdens de eerste reeks van 'Kinderziekenhuis 24/7' hoorden we van collega's en families vaak hoe eerlijk en respectvol het programma de verhalen van onze patiëntjes bracht. Je kon als kijker goed voelen hoe ingrijpend en belastend de ernstige aandoeningen zijn voor de kinderen en hun familie, hoe we proberen er zo goed mogelijk te zijn voor hen. Daarom hebben we met plezier meegewerkt aan de tweede reeks. Het is een prachtig vervolg geworden met dit keer ook meer aandacht voor de zeldzame ziektes en voor de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in ons Kinderziekenhuis', aldus prof. Sabine Van daele, diensthoofd Kinderziekenhuis.

Aflevering 1

Arne is 11. Hij werd via de spoedgevallen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij plots niet meer kon praten en deels verlamd was. Louise is 14 en werd geboren met een hartafwijking. Ze moet een nieuwe hartklep krijgen en dat is al de derde keer. Arthur is 14 en kreeg enkele jaren geleden de diagnose diabetes type1. Omdat hij met insuline-injecties zijn suikerspiegel niet goed onder controle krijgt, gaat hij nu overschakelen op een insulinepomp.

