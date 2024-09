Spannende dramaserie 'The Jetty' in oktober op BBC First

In oktober presenteert BBC First Finds de langverwachte misdaad-dramaserie 'The Jetty'. Met BAFTA-genomineerde actrice Jenna Coleman ('Doctor Who') in de hoofdrol, biedt 'The Jetty' kijkers een meeslepende detective-thriller, die zich afspeelt in een schilderachtig stadje aan een meer.

Als de herfst zijn intrede doet, kunnen kijkers zich ook verheugen op feestelijke televisie met de kerstspecial van seizoen negen van 'Murdoch Mysteries', die deze maand op BBC First in première gaat. Wanneer een rijke filantroop wordt vermoord en de cadeaus voor wezen in Toronto verdwijnen, moeten Murdoch, Ogden en het team dit schokkende misdrijf oplossen om Kerstmis te redden.

Ook nieuw deze maand zijn afleveringen van 'Granite Harbour', 'Harry Wild' en 'Murdoch Mysteries'.

Voor het eerst kunnen kijkers in België ook genieten van informatieve entertainmentprogramma’s op BBC First, met een boeiend aanbod op weekdagen vanaf 18.00 uur. Reis de wereld rond vanuit je woonkamer met 'Where the Wild Men Are with Ben Fogle' en Joanna Lumley’s reisseries zoals 'Joanna Lumley’s Great Cities of the World'. Of kijk naar 'Antiques Roadshow' om meer te leren over de geschiedenis van waardevolle persoonlijke items.

'The Jetty' gaat in première op zondag 13 oktober om 21.00 uur op BBC First

Wanneer een pand wordt verwoest door brand in een schilderachtig stadje aan een meer in Lancashire, moet rechercheur Ember (Jenna Coleman – 'Doctor Who') uitzoeken hoe dit verband houdt met een podcastjournalist die een vermissingszaak uit het verleden onderzoekt en een verboden relatie tussen een man in de twintig en twee minderjarige meisjes.

Naarmate Ember dichter bij de waarheid komt, dreigt deze haar leven te ontwrichten. Dit dwingt haar alles wat ze dacht te weten over haar verleden, heden en haar geliefde stad, opnieuw te evalueren. 'The Jetty' is zowel een coming-of-age verhaal als een detective-thriller en verkent diepgaande vragen over seksuele moraal, identiteit en herinnering, over de thema’s die door ‘Me Too’ zijn vergeten.

'Harry Wild' seizoen 3 gaat in première op vrijdag 11 oktober om 21.00 uur op BBC First

James Bond-ster Jane Seymour OBE keert terug als Harry in het derde seizoen van 'Harry Wild'. Het nieuwe seizoen pikt de draad weer op waar het tweede eindigde. Fergus (Rohan Nedd – 'Safe') wil met Harry's hulp de voogdijzaak van Paula over Liberty aanvechten. Maar nu het bureau drukker is dan ooit, moeten Harry en Fergus hun werk en privéleven zien te balanceren. In het derde seizoen worden ze ingehuurd om te bewijzen dat de leadzanger van de grootste boyband van Ierland geen zelfmoord heeft gepleegd, moeten ze uitzoeken wie een vrouw onthoofdde en haar hoofd op een schaal serveerde in een druk restaurant, en ontdekken ze hoe een misdaadauteur zichzelf kon neerschieten in een afgesloten panic room zonder een wapen.

Ondertussen hangt er ook liefde in de lucht. Glenn besluit zijn vriendin, de handige Petra, ten huwelijk te vragen. Terwijl de liefde tussen Fergus en Lola niet vlekkeloos verloopt, ontmoet Harry een charmante collega-detective. Ondanks dat ze hem ontzettend irritant vindt en niet zeker weet of ze hem kan vertrouwen, valt ze toch voor hem.

'Granite Harbour' seizoen 2 gaat in première op dinsdag 15 oktober om 21.00 uur op BBC First

De populaire dramaserie 'Granite Harbour' keert terug naar Aberdeen voor een nieuw driedelig tweede seizoen. Lindo (Romario Simpson – 'Andor'), (Hannah Donaldson – 'Rebus') en het politieteam onderzoeken twee fatale zaken met duistere gevolgen. Waarbij het Major Investigations Team wordt ondergedompeld in de criminele onderwereld van de granieten stad Aberdeen.

Wanneer de beruchte fixer van drugsbaas Grace McFadden (Lesley Hart – 'Wild Rose') dood wordt aangetroffen, moet het team alles op alles zetten om de bron van een nieuwe cocaïne- en ketaminemix die de straten overspoelt te vinden. Uit angst voor een dreigende drugsoorlog probeert het team de waarheid te achterhalen. Na complicaties en conflicten haalt hoofdrechercheur MacMillan, Lindo en Bart van de moordzaak af. Lindo heeft namelijk andere ideeën en weigert op te geven, overtuigd dat de bemanning van de Stolthet ergens schuldig aan is.

Terwijl het onderzoek het team in verschillende richtingen trekt, krijgt Lindo te maken met een nieuw probleem. Zijn vervreemde vader, Grantley, duikt ineens op vanuit Jamaica. Al snel wordt duidelijk dat Grantley een eigen agenda heeft.

'Murdoch Mysteries: A Very Murdoch Christmas' gaat in première op donderdag 17 oktober om 19.00 uur op BBC First

Op een besneeuwde avond voor Kerstmis wonen Murdoch (Yannick Bisson – 'Anything for Jackson)' en Ogden (Hélène Joy – 'Durham County') een feest bij in het McGowan landhuis. Onder de gasten zijn weeskinderen en patiënten van The Hospital for Sick Children, die worden getrakteerd op een feestelijke voorstelling met de jonge Mary Pickford (Peyton Kennedy – 'Grey's Anatomy') in de hoofdrol. Maar wanneer het doek opengaat en de filantropische gastheer in een kerstmanpak wordt onthuld, is hij levenloos en zijn de gul gedoneerde cadeaus voor de kinderen gestolen.

Terwijl Murdoch de moord op McGowan onderzoekt ontdekt hij dat de lokale zakenmagnaat gezworen vijanden was met zijn voormalige partner, Cyrus Lynch. De politie van Toronto slaagt er niet in hun hoofdverdachte te vinden, maar heeft weinig moeite om de gestolen buit terug te vinden, die op straat wordt uitgedeeld door een man die beweert de echte Kerstman te zijn (Ed Asner – 'Up').

Voor inspecteur Brackenreid brengt de misdaad bittere herinneringen aan teleurstellende kerstdagen uit zijn jeugd naar boven. Agent Crabtree is teleurgesteld wanneer zijn eigen plannen in het water vallen en het erop lijkt dat hij de feestdagen alleen moet doorbrengen. Wanneer duistere krachten opduiken die de kerstsfeer willen verpesten, beseft Murdoch dat hij, naast het oplossen van een vreselijke misdaad, ook Kerstmis moet redden.

'Murdoch Mysteries' seizoen 10 gaat in première van maandag t/m vrijdag om 20.00 uur vanaf 18 oktober op BBC First

De internationaal geprezen serie begint met Detective Murdoch (Yannick Bisson – 'Anything for Jackson') die vastberaden is om zijn plannen voor het bouwen van een huis en het opbouwen van een gelukkig leven met zijn vrouw, Dr. Julia Ogden (Hélène Joy – 'Durham County'), voort te zetten. Echter, zonder dat Murdoch het weet, lijdt Ogden in stilte onder het schuldgevoel dat ze heeft na het doden van haar kwelgeest, de psychotische Eva Pearce.

In een poging zichzelf af te leiden, stelt Ogden haar nieuwe vriendin, Lady Suzanne Atherly (Samantha Bond - 'Downton Abbey') en haar dochter Elizabeth voor aan de Toronto society op een debutantenbal. Het elegante evenement neemt een dodelijke wending als een van de dames die met Toronto's meest begeerde vrijgezel wil trouwen, wordt vermoord. De situatie verslechtert wanneer een verwoestende brand woedt in het centrum van Toronto, waardoor de politie wordt afgeleid van de zaak en Ogden in groot gevaar komt.

Naarmate het seizoen vordert, moeten Murdoch en Ogden onder ogen zien dat ze mogelijk de verkeerde man naar de gevangenis hebben gestuurd voor een moord, omdat nieuwe forensische tests hun oorspronkelijke bewijsmateriaal in twijfel trekken. Ze worden ook geconfronteerd met een angstaanjagende oude zaak wanneer ze een moordenaar tegenkomen die ervan overtuigd is dat hij bezeten is door de duivel.

'Joanna Lumley’s India' gaat vanaf 1 oktober van maandag t/m vrijdag om 18.00 uur in première op BBC First

Joanna Lumley, bekroond met de prestigieuze Bafta Fellowship, onderneemt een boeiende reis door het land waar ze geboren is. Tijdens haar verkenning ontmoet ze bijzondere mensen en ontdekt ze hoe de onafhankelijkheid India tot zo’n levendige natie heeft gemaakt. Van Humayun's tombe in Delhi, waar haar vader haar moeder ten huwelijk vroeg. Tot de indrukwekkende Ellora-grotten in Maharashtra, zijn dit de plekken die zowel een natie als Joanna’s geschiedenis hebben gevormd. Terwijl ze de Indiase wortels van haar familie opnieuw verkent, ontdekt ze een land vol schoonheid en diversiteit, en raakt ze ontroerd door de warmte waarmee de mensen haar thuis verwelkomen.

'Joanna Lumley’s Silk Road Adventure' gaat in première van maandag t/m vrijdag om 18.00 uur vanaf 3 oktober op BBC First

Joanna Lumley begint aan een grote en uitdagende reis naar het hart van de zijderoute. Deze route bracht zijde, buskruit, papier en pasta, naast nog vele andere dingen naar het Westen. Beginnend in Venetië, de geboorteplaats van de beroemdste reiziger van de zijderoute Marco Polo, reist Joanna verder naar Albanië, Turkije, Georgië, Azerbeidzjan, Iran, Oezbekistan en Kirgizië. Tijdens de reis ontdekt ze prachtige steden en bewondert ze adembenemende landschappen. Ze bezoekt het sprookjesachtige Cappadocië in Turkije, de glorieuze zijderoute-stad Samarkand in Oezbekistan en de oude steden Isfahan en Shiraz in Iran. Onderweg ontmoet Joanna zijdewevers, wervelende derwisjen en de adelaarsjagers van de Tien Shan-bergen in Kirgizië. Het is een fantastisch avontuur dat enkele romantische en zelden gefilmde delen van de wereld op het scherm brengt.

'Joanna Lumley’s Hidden Caribbean: Havana to Haiti' gaat vanaf 10 oktober van maandag t/m vrijdag om 18.00 uur in première op BBC First

Actrice en presentatrice Joanna Lumley verkent twee van de meest intrigerende landen in het Caribisch gebied om hun verborgen schatten te ontdekken. Ze begint haar avontuur in de Cubaanse hoofdstad Havana en eindigt in het levendige Haïti. Hoewel beide landen financieel arm zijn, zijn ze rijk in zoveel andere opzichten. Kleurrijke straten vol leven maken plaats voor ongerepte kustlijnen, prachtige stranden, majestueuze bergen en weelderige bossen. Joanna geniet volop van de kans om dit allemaal te ervaren.

'Joanna Lumley’s Unseen Adventure' gaat vanaf 14 oktober in première van maandag t/m vrijdag om 18.00 uur op BBC First

Prachtige hoogtepunten en fascinerende bloopers uit Joanna Lumley's populaire reisserie. Ga achter de schermen met de presentatrice en actrice terwijl ze niet eerder vertoonde beelden deelt van haar reizen, die beginnen in Japan en doorlopen tot aan Cuba. Beleef een schitterend vuurfestival en stap aan boord van de beroemde Trans-Siberische spoorlijn. Joanna vertelt over de extreme fysieke uitdagingen van haar werk, zoals filmen op een met ijs bedekt schip en bovenop één van de hoogste wolkenkrabbers in Hongkong. Joanna verkent ook de technische hoogstandjes die erbij komen kijken en legt uit waarom haar liefde voor reizen zo sterk is, door een onstilbare dorst naar avontuur.

'Joanna Lumley’s Britain' gaat vanaf 17 oktober van maandag t/m vrijdag om 18.00 uur in première op BBC First

Ga mee met actrice en presentatrice Joanna Lumley op een episch en zeer persoonlijk avontuur door Groot-Brittannië. Geboren in India en haar vroege jaren doorgebracht in Maleisië, is Groot-Brittannië altijd een spannende ‘thuis ver van huis’ geweest voor Joanna Lumley. In drie prachtig gefilmde afleveringen neemt ze de kijkers mee op een rondreis door het VK, deels geïnspireerd door haar eigen levensverhaal. Van de uiterste Hebriden tot Cornwall, ga met haar mee terwijl ze oude stappen opnieuw zet, nieuwe plekken ontdekt, inspirerende mensen ontmoet en de wonderen van dit kleine eiland onthult.

'Antiques Roadshow' seizoen 45 gaat in première van maandag t/m vrijdag om 19.00 uur vanaf 21 oktober op BBC First

Het team van kunst- en antiekexperts is terug om de schatten van het land te taxeren en bezoekt enkele van Groot-Brittannië's meest magnifieke en historische locaties. 'Antiques Roadshow' is terug voor het langverwachte 45e seizoen – met een gastverschijning van The Queen Consort. Tegen de adembenemende achtergrond van iconische locaties verspreid over het land worden leden van het publiek uitgenodigd om gekoesterde voorwerpen en mysterieuze items mee te nemen voor evaluatie door de experts. Familie-erfstukken worden van zolder gehaald en koopjes en curiosa uit de kringloopwinkels worden afgestoft, maar zullen ze meer waarde hebben dan alleen sentimentele? Terwijl het team de geschiedenis van elk object onthult, houdt de spannende taxatie zowel de eigenaren als de kijkers in de ban.

'Joanna Lumley’s Great Cities' of the World gaat vanaf 22 oktober in première van maandag t/m vrijdag om 18.00 uur op BBC First

Actrice Joanna Lumley verkent de verborgen kanten en ongeziene plekken van enkele van Europa’s grootste steden. We kennen allemaal de iconische gebouwen die de skylines van Europa's geliefde hoofdsteden verlichten: de Eiffeltoren, het Colosseum of de Brandenburger Tor. Maar wat speelt er achter deze beroemde bezienswaardigheden en welke geheimen kunnen de lokale bewoners over deze beroemde steden delen? Ga mee met Joanna terwijl ze de diepte ingaat van Parijs, Rome en Berlijn. Ze ontmoet bijzondere mensen, krijgt exclusieve toegang en ziet alle facetten van deze steden. Ze brengt tijd door met de rijken en machtigen en verkent de alternatieve, bizarre en spectaculaire kanten van de steden.

'Joanna Lumley’s Spice Trail Adventure' gaat vanaf 25 oktober van maandag t/m vrijdag om 18.00 uur in première op BBC First

Ontdek de fascinerende oorsprongen en geschiedenissen van onze essentiële specerijen terwijl actrice Joanna Lumley de wereld rondreist op een epische, culinaire reis. Joanna maakt een avontuurlijke tocht van 24.140 km, van de afgelegen Banda-eilanden in Indonesië tot de adembenemende natuurlijke landschappen van Jordanië in het Midden-Oosten. Ze onthult het verhaal van hoe het Westen het Oosten ontmoette en hoe de strijd om de teelt en verkoop van specerijen de loop van de geschiedenis eeuwenlang heeft bepaald. Volgend in de voetsporen van farao’s, kruisvaarders, ontdekkingsreizigers en koningen – en proevend van specerijrijke gerechten onderweg – volgt Joanna een oude route die twee continenten en de Indische Oceaan doorkruist. Ze reist langs afgelegen eilanden, door dichte jungles, over hoge bergen en door de droge vlaktes van het Midden-Oosten, waar ze haar avontuur uiteindelijk afsluit.

'Where the Wild Men are with Ben Fogle' gaat in première van maandag t/m vrijdag om 18.00 uur vanaf 31 oktober op BBC First

Ontdekkingsreiziger Ben Fogle is terug met een nieuwe groep onverschrokken individuen die de wildernis introkken om hun leven helemaal opnieuw uit te vinden. Ben reist af om mensen te ontmoeten die hun rug hebben toegekeerd naar de ratrace en hun thuis hebben gevestigd op enkele van de meest afgelegen en onherbergzame plekken ter wereld. Deze keer ontmoet Ben de indrukwekkende ondernemers achter een kitesurfschool aan de Peruviaanse kust en een hondenkliniek in het zuiden van Sri Lanka. Ook maakt hij kennis met de vrouw die een theaterretraiteheeft opgezet in het hart van de Sahara, en een stel dat koffie produceert in de hooglanden van Panama.

In oktober kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Rebus', elke zondag om 21.00 uur tot 6 oktober

'The Marlow Murder Club', iedere dinsdag om 21.00 uur tot 8 oktober

'Signora Volpe', seizoen 2 iedere vrijdag om 21.00 uur tot 4 oktober

'Sister Boniface Mysteries', iedere maandag om 21.00 uur tot 11 november

'Murdoch Mysteries', seizoen 9 maandag t/m vrijdag om 20.00 uur t/m 16 oktober

'Antiques Roadshow', seizoen 44 maandag t/m vrijdag om 19.00 uur t/m 17 oktober