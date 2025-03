Sofie en Rob spelen donderdag in 'Gelukkig Gescheiden'

Sofie (41) en Rob (40) leren elkaar in de 2de helft van de jaren 00 kennen in het uitgaansleven in Sint-Truiden. Het is geen liefde op het eerste gezicht, want pas na een jaar kat-en-muis worden ze een koppel.

Vanaf dan gaat het wel snel: na 6 maanden gaan ze samenwonen en na net geen 2 jaar wordt Ferre (14) geboren. In 2015 gaan Rob en Sofie uit elkaar. Een tijdje later leert Rob Anja (40) kennen. Eind 2019 trouwen ze en in 2020 en 2022 worden ze ouders van 2 zoontjes, Benjamin (4) en Andreas (2). In 2019 gaat Tom (42) langs bij een schoenenwinkel, op zoek naar een zonnebril. Die vindt hij daar natuurlijk niet, maar hij vindt er wel de liefde, in de vorm van Sofie. Sofie krijgt er in een klap 3 pluskinderen bij: Laurien (13), Cato (12) en Aaron (10). In 2021 gaan ze samenwonen. Ferre is dus na de scheiding van zijn ouders van enig kind gegaan naar 2 zussen en 3 broers. Zeg nooit ‘stiefzus’ of ‘halfbroer’ waar Ferre bij is, want dan wordt hij kwaad. Voor hem zijn ze allemaal zijn echte broers en zussen.

'Gelukkig Gescheiden', donderdag 20 maart na 'Thuis' op VRT 1.