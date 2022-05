Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén - © VRT/Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Wat een pareltje wordt er vandaag bij 'Dagelijkse kost' geserveerd! In deze vegetarische versie van 'beef Wellington' maakt het vlees plaats voor heerlijke gekonfijte wortelen.

Dinsdag

Jeroen tilt een eenvoudige cake naar nieuwe hoogtes, en het is niet eens zo ingewikkeld. Een lekkere salade van aardbeien en frisse platte kaas geven een extra boost aan deze simpele viervierdencake. Woensdag

Breng de zomer op je bord met dit prachtig stuk gebakken kabeljauw, een fluweelzachte lookmousseline en een Zuid-Amerikaanse smaakbom in de vorm van chimichurri. Om het feest compleet te maken serveert Jeroen er gebakken asperges bij. Donderdag

Vandaag gaan we de Italiaanse toer op. Polpette zijn Italiaanse gehaktballetjes. Jeroen serveert ze in een romige saus op basis van gekonfijte paprika's. Met wat pasta erbij heb je snel een volwaardige maaltijd met veel groenten. Vrijdag

Een perfect gegrilde lamskroon op de barbecue met geroosterde krieltjes, een knapperige Griekse salade en de frisse smaak van tzatziki. Dit is het ideale BBQ-gerecht om het weekend in te zetten! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.