Slecht nieuws voor familie van motorcrosser Eric Geboers in 'Erfgenaam Gezocht'

Nadat Axel Daeseleire in 'Erfgenaam Gezocht' eindelijk een erfgenaam van de Kempense Francisca Van Gestel te pakken heeft, krijgt hij een onverwachte telefoon van notaris Bohyn.

'Tijdens ons opzoekwerk is gebleken dat er een testament is', klinkt het in de aflevering van morgenavond. 'In de eerste zin staat: ‘Ik onterf al mijn wettelijke erfgenamen’ Verdere opvolging blijkt er niet te zijn. Wat de reden daarvoor is, blijft een raadsel, maar het is geen prettig nieuws voor Axel om te brengen aan de familie van de bekende motorcrosser, Eric Geboers

'Ergenaam Gezocht', woensdag 16 oktober om 21.15 uur op VTM.