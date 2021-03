Slaat Davy de bal al meteen mis in 'Blijven Slapen'?

Nu zondag 14 maart stappen twee nieuwe singles de villa van 'Blijven Slapen' binnen bij VTM 2: Wibe (23 uit Menen) & Davy (24 uit Houthulst).

Meteen minstens 24 uur doorbrengen met een wildvreemde op de eerste date is één ding, maar dan ook nog eens de naam van je potentiële partner onthouden? Dat is een ander paar mouwen. 'Ben je echt mijn naam vergeten? Dat is bère erg', lacht Wibe. Slaat Davy - of was het nu Kevin? - al meteen de bal mis op zijn date?

De kijkers ontdekken ook hoe de slow dates van Silke (23 uit Kalmthout) & Simon (27 uit Brugge) en Tine (22 uit Nijlen) & Alex (23 uit Holsbeek) verlopen. En ook hoe nieuwkomers Oyindamola (19 uit Assebroek) & Pieter-Jan (22 uit Branst) en Carolien (22 uit Vossem) & René (21 uit Leuven) het ervan afbrengen op hun date van breakfast tot bed.

'Blijven Slapen', van zondag tot en met dinsdag om 21.30 uur bij VTM 2 en op VTM GO.