Six Nations Rugby live en exclusief op Play Sports

Het prestigieuze Six Nations Rugby-toernooi gaat weer van start en Play Sports brengt alle actie rechtstreeks bij jou thuis. Van de adrenaline van de openingswedstrijden tot de zinderende finalewedstrijden – je kan elke tackle, try en overwinning LIVE volgen op Play Sports.

Het Six Nations Rugby-toernooi is één van de meest iconische sportevenementen ter wereld. Zes Europese toplanden – Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Schotland en Wales – nemen het tegen elkaar op in een strijd om de kroon van het Noordelijk Halfrond. Dit jaar worden Ierland en Frankrijk beschouwd als de grote favorieten voor de titel, met hun indrukwekkende vorm en talentvolle selecties. Engeland wordt gezien als een sterke outsider, terwijl Schotland, Wales en Italië ook vastberaden zijn om te verrassen.

​Het toernooi trapt af op vrijdag 31 januari 2025 met de openingswedstrijd tussen Frankrijk en Wales in het Stade de France in Parijs. De eerste ronde wordt vervolgd op zaterdag 1 februari 2025, met Schotland tegen Italië in Murrayfield Stadium, Edinburgh, en Ierland tegen Engeland in Aviva Stadium, Dublin. Het toernooi loopt tot en met zaterdag 15 maart 2025, wanneer de finaleronde plaatsvindt.

Play Sports zendt alle wedstrijden LIVE uit. Of je nu een doorgewinterde rugby fan bent of de sport voor het eerst ontdekt, Play Sports zorgt ervoor dat je niets hoeft te missen.

zaterdag 8 februari 2025, 15u15: Italië - Wales

zaterdag 8 februari 2025, 17u45: Engeland - Frankrijk

zondag 9 februari 2025, 16u00: Schotland - Ierland

22 februari 2025, 15u15: Wales - Ierland

22 februari 2025, 17u45: Engeland - Schotland

23 februari 2025, 16u00: Italië - Frankrijk

8 maart 2025, 15u15: Ierland - Frankrijk

8 maart 2025, 17u45: Schotland - Wales

9 maart 2025, 16u00: Engeland - Italië

15 maart 2025, 15u15: Italië - Ierland

15 maart 2025, 17u45: Wales - Engeland

15 maart 2025, 21u00: Frankrijk - Schotland