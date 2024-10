Simen komt niet thuis en heeft wat goed te maken bij Larissa in 'Blind Getrouwd'

Simen op zijn knieŽn, een reality check bij de relatietherapeut, een keuring door de schoonfamilie en eerste meningsverschillen: op maandag 28 oktober is het voor de koppels back to reality in 'Blind Getrouwd', wanneer ze de sleutels van hun luxueuze honeymoon suite in Mexico moeten inruilen voor die van hun gemeenschappelijke appartement.

En leuk nieuws: minstens één van de nieuwe stekjes wordt bewoond met beginnende vlinders…

Het rommelt ten huize Vandevelde - Schuddings. Letterlijk, want Larissa heeft buikgriep. Alsof haar nacht daardoor nog niet slecht genoeg was, maakt Larissa zich ook nog eens ongerust wanneer Simen niet thuiskomt na een avondje weg met vrienden. 'Of ik dat heb gevoeld? Ja, ik heb het gevoeld', lacht Simen. Hij ziet z’n fout in en begint een charmeoffensief, onder meer door in de kookpotten te duiken. Dat blijkt echter geen sinecure te zijn voor de sympathieke grondwerker. 'What the fuck is tomatenpuree fruiten?' Google to the rescue.

Jonas en Britt kunnen wel wat hulp gebruiken, nadat ze een moeilijke week samen beleefden. Ze krijgen bezoek 'van de meneer die dacht dat wij een perfect couple zouden zijn', aldus Britt. 'Die heeft zich ook serieus gemist hé (lacht).' Enige relativering is Jonas niet vreemd. De twee hopen vurig dat seksuoloog Wim Slabbinck hen weer on track kan krijgen.

Jorina en Jidse zitten nog steeds on a high. Ze kunnen amper geloven dat het zo vlot gaat en lijken zich schrap te zetten voor iets dat vroeg of laat kan mislopen. Hopelijk hebben ze het daardoor niet gejinxt, want een eerste meningsverschil is een feit. Op de koop toe ontmoet Jidse even later zijn schoonfamilie. Een belangrijk moment want familiemens Jorina vindt de zussen approval ontzettend belangrijk. Jidse doet er alles aan om een goede indruk te maken. En daar hoort onder andere bij: 70 namen uit het hoofd leren.

'Blind Getrouwd', maandag 28 oktober om 20.40 uur bij VTM.