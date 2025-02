Shink, kies, The Masked Player en de kampioenen in 'FC De Voorzitters'

In aflevering 5 van 'FC De Voorzitters' gaat Peter Boeckx naar dé familieclub bij uitstek: VC Uikhoven. Mee aan het roer van de Limburgse club staat Ferdy Boelen. Ferdy is co-voorzitter en verzorger van dienst en is als zelfstandige schrijnwerker ook al meer dan 35 jaar shirtsponsor.

Bij Sint-Antelinks is de spanning te snijden, want de ploeg van voorzitter Eddy kan kampioen spelen. Reden genoeg dus om de champagne boven te halen. Eddy heeft zelfs al truitjes laten drukken om de titel te vieren. Al liep dat vorig jaar wel grondig mis …

Naast Ferdy is ook een heel groot deel van zijn familie betrokken bij de vierde provincialer. Zijn vrouw Victoire doet de was en de plas, staat achter de toog en smeert de broodjes met 'shink' en 'kies'. Zijn kinderen Joey en Elke zitten mee in de technische staf als respectievelijk T3 en digital manager én zijn drie schoonbroers zetelen ook nog eens mee in het bestuur.

FC De Voorzitters op tv

In Uikhoven gaat Peter Boeckx langs bij voetbalfamilie Boelen. Spanning bij voorzitter Eddy, want Sint-Antelinks kan kampioen spelen. Voorzitter Peter kondigt een nieuwe transfer aan in 'The Masked Player'.

