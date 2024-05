Sensationeel slotweekend bij Eleven/DAZN met ook Kings World Cup

Het laatste weekend van mei kondigt zich aan als ronduit sensationeel en Eleven/DAZN pakt uit met een ongezien straf sportaanbod.

De ontknoping in onze Jupiler Pro League en in de Lotto Super League, de bekerfinales in Engeland en Duitsland, de finale van de Champions League bij de vrouwen, en voorts Belgisch toprugby én de start van de Conference Finals in de NBA. Kers op de taart: de Kings World Cup, het innovatieve voetbalformat van Gerard Piqué, met ondermeer sterren als Ibrahimovic, Neymar, Ferdinand en onze eigen Eden Hazard en Radja Nainggolan. Dat allemaal exclusief bij Eleven/DAZN.

Jupiler Pro League en Lotto Super League

Haalt Club Brugge z’n 19de landstitel binnen in de derby tegen Cercle? Of profiteert Union van een uitschuiver van blauwzwart om tegen Genk de dubbel te pakken? Of wordt het alsnog Anderlecht dat mag vieren op de Bosuil? Zondagavond kennen we de nieuwe kampioen in onze Jupiler Pro League.

Blijft Kortrijk na een spectaculaire reddingsoperatie in de hoogste klasse, of verrast Lommel alsnog? Ook de terugwedstrijd van dat barrageduel is live te bekijken.

In de Lotto Super League is de ontknoping ook nabij. Anderlecht kan daar zaterdagnamiddag in het eigen Lotto Park voor de achtste keer op rij de titel pakken. Daarvoor volstaat een punt tegen KRC Genk. Standard ligt nog op de loer. Eleven/DAZN pakt uit met een ‘Multi Live’ vanuit Anderlecht om niks van de titelspanning te moeten missen.

Finale Champions League bij de vrouwen

In Bilbao staan de twee beste damesteams van Europa tegenover elkaar in de finale van de Women’s Champions League: FC Barcelona en Olympique Lyon. Eleven/DAZN live in het prachtige San Mamés en je kan gratis kijken op de app van DAZN.

Cup Finals in UK en Duitsland

In Engeland en in Duitsland staan de bekerfinales op het programma. We zitten live op Wembley voor de FA Cup Final tussen het Manchester City van Kevin De Bruyne en Jérémy Doku en de buren van United. In Duitsland kan kampioen Leverkusen z’n unieke seizoen nog verder inkleuren met de dubbel, als het de Pokalfinale wint van tweedeklasser Kaiserslautern.

NBA Conference Finals

Het sportaanbod bij Eleven/DAZN is breder dan ooit: zaterdag kan je kijken naar de finales bij de mannen en de vrouwen in het Belgische rugby. En intussen zijn in de NBA de Conference Finals van start gegaan: mis er niks van bij Eleven/DAZN.

Kings World Cup

Eleven/DAZN blijft ook inzetten op innovatie. Twee jaar geleden lanceerde ex-Barça coryfee Gerard Piqué een nieuw spectaculair voetbalformat: de Kings Cup, 7 tegen 7, op kleine ruimte. Het entertainend format sloeg meteen aan bij heel wat voetbalsterren en sponsors. In die mate dat van 26 mei tot 8 juni, in Mexico, de Kings WORLD Cup wordt georganiseerd. Tekenen present: Ibrahimovic, Neymar, Totti, Aguero en onze Belgische voetbaliconen Eden Hazard en Radja Nainggolan. Eleven/DAZN haalde de rechten van dit nieuwe format binnen en biedt de voetbalfans deze nieuwe competitie gratis aan in de app.

Fans kunnen op het puntje van hun stoel gaan zitten, het wordt een top sportweekend, en bij Eleven/DAZN zitten ze op de eerste rij, op de lineaire kanalen van Eleven/DAZN en in de app DAZN.